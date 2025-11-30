Rajasthan: चुनाव आयोग पर कांग्रेस का आरोप,राजस्थान में 30 लाख वोट काटने की तैयारी

Rajasthan News: प्रदेश में चल रही SIR की प्रक्रिया पर कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए है. कांग्रेस के आरोप के अनुसार, प्रदेश में 30 लाख वोट काटने की तैयारी कर ली गई है. SIR को लेकर जयपुर से दिल्ली तक सियासी भूचाल आया हुआ है. कांग्रेस लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी और SIR के जरिए वोट काटने का आरोप लगाए जा रहे हैं.

प्रदेश में चल रही SIR की प्रकिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए है. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चुनवा आयोग ने राजस्थान में 30 लाख वोट काटने का मन बना लिया है.

SIR पर अब आर-पार, कांग्रेस नेता करेंगे निगरानी

दलित आदिवासी घुमंतू जातियों के वोट काटने का आरोप

कांग्रेस का आरोप विशेष गहन पुनरीक्षण षड्यंत्र, राजस्थान में नहीं होने देगे कामयाब

जिस वोट से नेता बनते है, सरकार बनती है उस के लिए लड़ेंगे लड़ाई

कांग्रेस कथित वोट चोरी को लेकर दिल्ली में 14 दिसंबर को रैली करने जा रही है. साथ ही SIR की प्रक्रिया को लेकर जयपुर से दिल्ली तक घमासान बचा हुआ है. गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि SIR में लगभग 30 लाख वोट काटने का मन चुनाव आयोग बना चुका है. इसके लिए कांग्रेस के सभी नेताओं को कहा गया है. किसके यहां कितने वोट काट रहे हैं, निगरानी रखें. एब्सेंट, शिफ्टिंग और डेथ पर बीजेपी मनमानी कर रही है. इसको रोकने के लिए हमने हमारे नेताओं को कहा है. निगरानी रखें एब्सेंट में मनमर्जी का खेल चल रहा है. दलित आदिवासी घुमंतू जातियों के वोट काटने वोट काटने का षड्यंत्र चल रहा है.

चुनाव आयोग ने SIR का समय बढ़ाया

चुनाव आयोग की ओर से 12 राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन रिविजन प्रक्रिया में समयसीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है. अब वोटर लिस्ट 11 दिसंबर तक अपडेट की जा सकती है.

