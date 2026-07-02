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राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने की कवायद, नेताओं को एक मंच पर लाने की तैयारी

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस ने लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी और नेताओं के बीच की आपसी खींचतान को खत्म करने की दिशा में नई पहल शुरू की है. संगठन सृजन अभियान के तहत नए और युवा नेताओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. कांग्रेस का लक्ष्य चुनाव से पहले सभी नेताओं को एकजुट कर मजबूत संगठन तैयार करना है.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Sharma
Published: Jul 02, 2026, 10:26 AM|Updated: Jul 02, 2026, 10:26 AM
राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने की कवायद, नेताओं को एक मंच पर लाने की तैयारी
Image Credit: Rajasthan CongressSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस लंबे समय से अपने नेताओं के बीच गुटबाजी और आपसी खींचतान को लेकर सुर्खियों में रही है. चाहे पार्टी सत्ता में रही हो या विपक्ष में, संगठन के भीतर मतभेद और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार चर्चा का विषय बने रहे हैं. यही वजह रही कि विपक्षी दल, विशेषकर बीजेपी, कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर लगातार हमलावर रही है और इसे पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी बताती रही है. अब कांग्रेस नेतृत्व इस छवि को बदलने और संगठन को एकजुट करने के प्रयासों में जुट गया है.


गहलोत-पायलट विवाद ने बढ़ाई थी सियासी हलचल

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राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच लंबे समय तक चली राजनीतिक खींचतान ने राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं. दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच भी कई बार मतभेद खुलकर सामने आए. हालांकि समय के साथ पार्टी नेतृत्व ने दोनों नेताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन इस विवाद ने कांग्रेस संगठन की एकजुटता पर सवाल खड़े किए. केवल प्रदेश स्तर ही नहीं, बल्कि बीकानेर, कोटा और अन्य जिलों में भी स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद कई बार सार्वजनिक होते रहे हैं.


संगठन सृजन अभियान के जरिए नई रणनीति

अब कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने में जुटी है. इस अभियान का उद्देश्य केवल संगठन का विस्तार करना ही नहीं, बल्कि गुटबाजी को कम कर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाना भी है. पार्टी नेतृत्व चाहता है कि व्यक्तिगत मतभेदों को पीछे छोड़कर सभी नेता संगठन हित में मिलकर काम करें. इसके लिए जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.


युवाओं और नए चेहरों को मिल रही जिम्मेदारी

कांग्रेस अपनी नई रणनीति के तहत युवा नेताओं और नए चेहरों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप रही है. पार्टी का मानना है कि नए नेतृत्व को आगे लाने से संगठन में नई ऊर्जा आएगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा. साथ ही अनुभवी नेताओं और युवा नेतृत्व के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि संगठन अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके.


चुनाव से पहले एकजुटता सबसे बड़ी चुनौती

आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस के लिए संगठनात्मक एकता सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है. पार्टी नेतृत्व चाहता है कि सभी वरिष्ठ और स्थानीय नेता एकजुट होकर चुनावी रणनीति तैयार करें और कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक संदेश जाए. हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल बैठकों और अभियानों से गुटबाजी पूरी तरह समाप्त नहीं होगी.

इसके लिए नेतृत्व को लगातार संवाद, संतुलित जिम्मेदारियों के वितरण और आपसी विश्वास को मजबूत करना होगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की यह एकजुटता की कवायद जमीन पर कितना असर दिखाती है और क्या पार्टी वास्तव में अपनी पुरानी गुटबाजी से बाहर निकलकर एक मजबूत संगठन के रूप में चुनावी मैदान में उतर पाती है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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