/जयपुर में आज संभलकर निकलें! कांग्रेस के प्रदर्शन से टोंक रोड-अजमेर रोड पर रूट डायवर्ट

Congress Protest Jaipur: राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस के दो बड़े प्रदर्शनों के चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. एक तरफ जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ‘हिसाब मांगो रैली’ निकाली जाएगी, तो दूसरी तरफ झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर ‘JDA कूच’ किया जाएगा. दोनों प्रदर्शनों को देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन को लेकर एडवाइजरी जारी की है. ऐसे में अगर आप आज टोंक रोड, अजमेर रोड, जेएलएन मार्ग, रामबाग, सोडाला, गोपालपुरा बाईपास या शहर के दूसरे प्रमुख रास्तों से सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले वैकल्पिक रास्ते की जानकारी जरूर रख लें.



टोंक रोड से निकलेगी ‘हिसाब मांगो रैली’

जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुबह करीब 10 बजे नेहरू प्लेस, टोंक रोड से ‘हिसाब मांगो रैली’ शुरू होगी. कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जुलूस के रूप में जयपुर नगर निगम मुख्यालय की ओर बढ़ेंगे. इस दौरान निगम मुख्यालय का घेराव किए जाने का कार्यक्रम है. रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक, विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी, निवर्तमान पार्षद और अन्य नेता भी शामिल होंगे. कांग्रेस ने नगर निगम से जुड़े कई मुद्दों को लेकर इस प्रदर्शन का ऐलान किया है. इनमें भ्रष्टाचार, टैक्स के नाम पर वसूली, खराब सड़कें, अतिक्रमण, बेतरतीब पार्किंग, सीवरेज की समस्या, जाम नाले और बंद रोड लाइट जैसे मुद्दे शामिल हैं.

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झोटवाड़ा से होगा ‘JDA कूच’

दूसरी तरफ झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में ‘JDA कूच’ किया जाएगा. इसके लिए कार्यकर्ता सुबह 10 बजे कमला देवी बुधिया राजकीय विद्यालय, 200 फीट बाइपास, अजमेर रोड पर जुटेंगे. यहां से प्रदर्शनकारी JDA की तरफ कूच करेंगे. प्रदर्शनकारियों की मांगों में हाईटेंशन बिजली लाइनों को भूमिगत करना, कॉलोनियों में सीवरेज सुविधा, 60 फीट रोड पर बसे लोगों को नियमित पट्टे जारी करना, डामरीकृत सड़कें, बिजली-पानी की सुविधाएं और ग्रीन जोन का नियमितीकरण शामिल है.



टोंक रोड पर इन रास्तों से बचें

नगर निगम के घेराव के दौरान टोंक रोड पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार टोंक रोड से अजमेरी गेट की ओर आने वाले सामान्य यातायात को लक्ष्मी मंदिर से डायवर्ट कर सहकार मार्ग की तरफ भेजा जाएगा. वहीं PHQ की तरफ से टोंक रोड की ओर जाने वाले वाहनों को श्रीराम पथ की तरफ संचालित किया जाएगा. श्रीराम पथ से टोंक रोड की ओर यातायात नहीं आ सकेगा. विधानसभा रोड यानी कैलाश टावर की तरफ से टोंक रोड जाने वाले वाहनों को भी जरूरत के अनुसार समानांतर मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा. देवी पथ और पंकज सिंघवी मार्ग से टोंक रोड की तरफ आने वाले यातायात में भी बदलाव किया जाएगा.



रामबाग और अजमेरी गेट पर भी असर

प्रदर्शन के कारण यदि दोनों तरफ के मुख्य मार्ग बंद किए जाते हैं तो जनता स्टोर से यूनिवर्सिटी मोड़ की तरफ आने वाले यातायात को जनता स्टोर से डायवर्ट कर राजेंद्र मार्ग की ओर भेजा जाएगा. वहीं अजमेरी गेट से सांगानेर की तरफ जाने वाले वाहनों को रामबाग चौराहे से डायवर्ट कर JDA चौराहा और अंबेडकर सर्किल की तरफ भेजा जाएगा. अगर यातायात का दबाव ज्यादा रहा तो RBI तिराहे से गणेश मंदिर तिराहे की तरफ भी वाहनों को डायवर्ट किया जा सकता है.



अजमेर रोड पर भी ट्रैफिक प्लान

‘JDA कूच’ के कारण अजमेर रोड पर भी यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है. अजमेर रोड से जयपुर की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को 200 फीट चौराहे से बदरवास और किसान धर्म कांटा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से 200 फीट चौराहे की ओर आने वाले वाहनों को स्लिप लेन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. मानसरोवर की तरफ से अजमेर रोड होते हुए शहर की ओर आने वाले वाहनों को गोपालपुरा बाईपास और सोडाला के रास्ते अपने गंतव्य तक जाने की सलाह दी गई है. अगर दोनों तरफ के मुख्य मार्ग बंद किए जाते हैं तो जयपुर से अजमेर की ओर जाने वाले सामान्य यातायात को पुरानी चुंगी अजमेर रोड से क्वींस रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.



बसों के लिए भी बदला गया रूट

ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की स्थिति में बसों के संचालन के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है. टोंक रोड से सिंधी कैंप आने वाली बसें गोपालपुरा पुलिया के नीचे से गोपालपुरा बाईपास, किसान धर्म कांटा, 200 फीट चौराहा और एक्सप्रेस हाईवे होते हुए रोड नंबर 14 से सीकर रोड के रास्ते सिंधी कैंप पहुंच सकेंगी. वहीं सिंधी कैंप से टोंक रोड जाने वाली बसों को सिंधी कैंप, गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा, अजमेर रोड, सोडाला, गुर्जर की थड़ी और गोपालपुरा बाईपास के रास्ते भेजा जाएगा. अजमेर रोड पर प्रदर्शन के दौरान सिंधी कैंप आने वाली बसें 200 फीट चौराहे से एक्सप्रेस हाईवे, रोड नंबर 14 और सीकर रोड होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगी.



एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों का आवागमन निर्बाध रखा जाएगा. हालांकि प्रदर्शन के दौरान आम वाहनों की आवाजाही में बदलाव किया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि प्रदर्शन वाले इलाकों में जाने से बचें और जरूरत पड़ने पर समानांतर मार्गों का इस्तेमाल करें.



घर से निकलने से पहले जरूर देखें रूट

जयपुर में आज एक ही समय पर दो बड़े कांग्रेस प्रदर्शन होने के कारण टोंक रोड और अजमेर रोड के आसपास यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है. खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों, विद्यार्थियों और लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी जा सकती है.

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