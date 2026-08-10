Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में आज संभलकर निकलें! कांग्रेस के प्रदर्शन से टोंक रोड-अजमेर रोड पर रूट डायवर्ट

जयपुर में आज संभलकर निकलें! कांग्रेस के प्रदर्शन से टोंक रोड-अजमेर रोड पर रूट डायवर्ट

Jaipur Traffic Alert: जयपुर में आज कांग्रेस के दो बड़े प्रदर्शनों के चलते कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा. टोंक रोड से ‘हिसाब मांगो रैली’ नगर निगम मुख्यालय पहुंचेगी, जबकि झोटवाड़ा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अजमेर रोड से ‘JDA कूच’ किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस ने दोनों प्रदर्शनों को देखते हुए कई रास्तों पर डायवर्जन लागू किया है. आमजन को समानांतर मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 10, 2026, 10:12 AM IST | Updated:Aug 10, 2026, 10:12 AM IST
जयपुर में आज संभलकर निकलें! कांग्रेस के प्रदर्शन से टोंक रोड-अजमेर रोड पर रूट डायवर्ट
Image Credit: Jaipur Traffic Alert

Congress Protest Jaipur: राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस के दो बड़े प्रदर्शनों के चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. एक तरफ जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ‘हिसाब मांगो रैली’ निकाली जाएगी, तो दूसरी तरफ झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर ‘JDA कूच’ किया जाएगा. दोनों प्रदर्शनों को देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन को लेकर एडवाइजरी जारी की है. ऐसे में अगर आप आज टोंक रोड, अजमेर रोड, जेएलएन मार्ग, रामबाग, सोडाला, गोपालपुरा बाईपास या शहर के दूसरे प्रमुख रास्तों से सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले वैकल्पिक रास्ते की जानकारी जरूर रख लें.


टोंक रोड से निकलेगी ‘हिसाब मांगो रैली’
जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुबह करीब 10 बजे नेहरू प्लेस, टोंक रोड से ‘हिसाब मांगो रैली’ शुरू होगी. कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जुलूस के रूप में जयपुर नगर निगम मुख्यालय की ओर बढ़ेंगे. इस दौरान निगम मुख्यालय का घेराव किए जाने का कार्यक्रम है. रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक, विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी, निवर्तमान पार्षद और अन्य नेता भी शामिल होंगे. कांग्रेस ने नगर निगम से जुड़े कई मुद्दों को लेकर इस प्रदर्शन का ऐलान किया है. इनमें भ्रष्टाचार, टैक्स के नाम पर वसूली, खराब सड़कें, अतिक्रमण, बेतरतीब पार्किंग, सीवरेज की समस्या, जाम नाले और बंद रोड लाइट जैसे मुद्दे शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source


झोटवाड़ा से होगा ‘JDA कूच’
दूसरी तरफ झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में ‘JDA कूच’ किया जाएगा. इसके लिए कार्यकर्ता सुबह 10 बजे कमला देवी बुधिया राजकीय विद्यालय, 200 फीट बाइपास, अजमेर रोड पर जुटेंगे. यहां से प्रदर्शनकारी JDA की तरफ कूच करेंगे. प्रदर्शनकारियों की मांगों में हाईटेंशन बिजली लाइनों को भूमिगत करना, कॉलोनियों में सीवरेज सुविधा, 60 फीट रोड पर बसे लोगों को नियमित पट्टे जारी करना, डामरीकृत सड़कें, बिजली-पानी की सुविधाएं और ग्रीन जोन का नियमितीकरण शामिल है.


टोंक रोड पर इन रास्तों से बचें
नगर निगम के घेराव के दौरान टोंक रोड पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार टोंक रोड से अजमेरी गेट की ओर आने वाले सामान्य यातायात को लक्ष्मी मंदिर से डायवर्ट कर सहकार मार्ग की तरफ भेजा जाएगा. वहीं PHQ की तरफ से टोंक रोड की ओर जाने वाले वाहनों को श्रीराम पथ की तरफ संचालित किया जाएगा. श्रीराम पथ से टोंक रोड की ओर यातायात नहीं आ सकेगा. विधानसभा रोड यानी कैलाश टावर की तरफ से टोंक रोड जाने वाले वाहनों को भी जरूरत के अनुसार समानांतर मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा. देवी पथ और पंकज सिंघवी मार्ग से टोंक रोड की तरफ आने वाले यातायात में भी बदलाव किया जाएगा.


रामबाग और अजमेरी गेट पर भी असर
प्रदर्शन के कारण यदि दोनों तरफ के मुख्य मार्ग बंद किए जाते हैं तो जनता स्टोर से यूनिवर्सिटी मोड़ की तरफ आने वाले यातायात को जनता स्टोर से डायवर्ट कर राजेंद्र मार्ग की ओर भेजा जाएगा. वहीं अजमेरी गेट से सांगानेर की तरफ जाने वाले वाहनों को रामबाग चौराहे से डायवर्ट कर JDA चौराहा और अंबेडकर सर्किल की तरफ भेजा जाएगा. अगर यातायात का दबाव ज्यादा रहा तो RBI तिराहे से गणेश मंदिर तिराहे की तरफ भी वाहनों को डायवर्ट किया जा सकता है.


अजमेर रोड पर भी ट्रैफिक प्लान
‘JDA कूच’ के कारण अजमेर रोड पर भी यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है. अजमेर रोड से जयपुर की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को 200 फीट चौराहे से बदरवास और किसान धर्म कांटा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से 200 फीट चौराहे की ओर आने वाले वाहनों को स्लिप लेन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. मानसरोवर की तरफ से अजमेर रोड होते हुए शहर की ओर आने वाले वाहनों को गोपालपुरा बाईपास और सोडाला के रास्ते अपने गंतव्य तक जाने की सलाह दी गई है. अगर दोनों तरफ के मुख्य मार्ग बंद किए जाते हैं तो जयपुर से अजमेर की ओर जाने वाले सामान्य यातायात को पुरानी चुंगी अजमेर रोड से क्वींस रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.


बसों के लिए भी बदला गया रूट
ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की स्थिति में बसों के संचालन के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है. टोंक रोड से सिंधी कैंप आने वाली बसें गोपालपुरा पुलिया के नीचे से गोपालपुरा बाईपास, किसान धर्म कांटा, 200 फीट चौराहा और एक्सप्रेस हाईवे होते हुए रोड नंबर 14 से सीकर रोड के रास्ते सिंधी कैंप पहुंच सकेंगी. वहीं सिंधी कैंप से टोंक रोड जाने वाली बसों को सिंधी कैंप, गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा, अजमेर रोड, सोडाला, गुर्जर की थड़ी और गोपालपुरा बाईपास के रास्ते भेजा जाएगा. अजमेर रोड पर प्रदर्शन के दौरान सिंधी कैंप आने वाली बसें 200 फीट चौराहे से एक्सप्रेस हाईवे, रोड नंबर 14 और सीकर रोड होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगी.


एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों का आवागमन निर्बाध रखा जाएगा. हालांकि प्रदर्शन के दौरान आम वाहनों की आवाजाही में बदलाव किया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि प्रदर्शन वाले इलाकों में जाने से बचें और जरूरत पड़ने पर समानांतर मार्गों का इस्तेमाल करें.


घर से निकलने से पहले जरूर देखें रूट
जयपुर में आज एक ही समय पर दो बड़े कांग्रेस प्रदर्शन होने के कारण टोंक रोड और अजमेर रोड के आसपास यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है. खासकर ऑफिस जाने वाले लोगों, विद्यार्थियों और लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी जा सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

जयपुर में छात्रसंघ चुनाव पर NSUI का आंदोलन खत्म, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े NSUI के छात्र, गांधी नगर में हाईवोल्टेज ड्रामा

कई हफ्तों बाद खत्म हुआ आम्बा राम का धरना, जांच समिति के आश्वासन पर बनी सहमति

ट्रेंडिंग न्यूज़

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

Udaipur news: महिला प्रोफेसर ने लेट आने पर टोका तो, क्लास में थूक कर चला गया छात्र

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

तिरंगे के रंग में रंगा राजस्थान! जयपुर से चूरू तक गूंजे ‘भारत माता की जय’ के नारे

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

TAGS:
congress protest
Rajasthan Traffic Advisory

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan Politics : OBC आयोग की रिपोर्ट में किस जाति का राजनीति में दबदबा ?
2
3
4
5