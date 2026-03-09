पंचायत-निकाय चुनाव में हो रही देरी पर भजनलाल सरकार को घेरेगी कांग्रेस, 5-10 बच्चों वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान विधानसभा में आज पंचायतीराज संशोधन बिल पर चर्चा और मतदान होने जा रहा है. इस बिल के माध्यम से पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों में लागू 'दो बच्चों की बाध्यता' को पूरी तरह हटा दिया जाएगा. कांग्रेस विधायक इस बहस का इस्तेमाल कर सरकार को दो बड़े मुद्दों पर कड़ी घेराबंदी करेंगे—पहला, पंचायत और निकाय चुनावों में एक साल से अधिक की देरी, और दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लगाई गई दो बच्चों की बाध्यता को हटाने का मुद्दा.

दो बच्चों की बाध्यता हटाने का ऐतिहासिक फैसला

31 साल पहले, वर्ष 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार ने पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों में दो बच्चों की बाध्यता लागू की थी. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 में संशोधन के तहत 27 नवंबर 1995 के बाद जन्मे दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति पंचायत या निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे. इस नियम के कारण कई योग्य उम्मीदवार चुनाव से बाहर रह गए. अब आज विधानसभा में पास होने वाले बिल से यह बाध्यता पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिससे 5-10 बच्चों वाले व्यक्ति भी पंचायत-निकाय चुनाव लड़ सकेंगे.

कांग्रेस की रणनीति: चुनाव में देरी पर सवाल

कांग्रेस विधायक बहस के दौरान सरकार से सवाल करेंगे कि पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव क्यों एक साल से अधिक समय से लंबित हैं. राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव समय पर न करवाने से स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है, जिससे विकास कार्य और जनप्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है. विधायक इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएंगे और सरकार से स्पष्ट जवाब मांगेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कानूनी बदलाव का प्रभाव

बिल पास होने के बाद राजस्थान में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों के लिए अब बच्चों की संख्या कोई बाधा नहीं रहेगी. यह बदलाव ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक भागीदारी बढ़ाएगा, खासकर उन परिवारों के लिए जो बड़े परिवारों के हैं. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-