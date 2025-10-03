NCRB आंकड़ों पर सियासी तकरार! गृह राजयमंत्री बोले- पश्चाताप करते हुए डोटासरा पद से इस्तीफा दें, कांग्रेस नेता बड़बोले

Rajasthan NCRB Report News: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी तकरार चल रही है. कांग्रेस नेता इसे आंकड़ों का मायाजाल बता रही है, वहीं प्रदेश की भजन लाल सरकार इसे उपलब्धि के तौर पर मान कर तत्कालीन सरकार को आरोपों के कठघरे में खड़ा कर रही है. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि कांग्रेस नेता खासतौर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जनता को गुमराह कर रहे हैं. इस मामले में पश्चाताप करते हुए डोटासरा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भजनलाल सरकार में अपराध बढ़ने के आरोपों पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार किया. बेढम ने कहा कि गहलोत सरकार में अपराधों के कारण हालात बिगड़ गए थे किप्रदेश में जंगलराज हो गया था. इसके बावजूद कांग्रेसी नेता गहलोत,डोटासरा जनता को गुमराह करते रहे. एनसीआरबी की रिपोर्ट के प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कांग्रेस नेताओं को कुछ भी बोलने अधिकार खो दिया है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा जनता को गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं. ऐसी झूठ की राजनीति करने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पश्चाताप करते हुए अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिये. उस समय क्या उन्हें सांप सूंघ गया था. जो चुप थे. बढ़ते अपराधों को लेकर ही जनता ने कांग्रेस को सत्ता से हटाया था.

बेढ़म ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर 2023 में गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान में बलात्कार, महिला हिंसा, एससी-एसटी अपराध, साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी. वहीं भाजपा के भजनलाल सरकार के राज में 2024 में सभी अपराधों पर कंट्रोल किया गया और उसका ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है. भजनलाल सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है.

राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य 'आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर' चरितार्थ हो रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मजबूत इरादों और दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते राजस्थान पुलिस अपराधियों के खिलाफ जमकर कार्रवाई कर रही है.

प्रदेश में 2023 की तुलना में 2024 में 13 प्रतिशत हत्या के मामलों में कमी आई है. वहीं हत्या का प्रयास मामलों में 2 प्रतिशत, डकैती में 20 प्रतिशत, बलवा में 76 फीसदी और बलात्कार के मामलों में 7 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. इतना ही नहीं, गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में भजनलाल सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई कर रही है.

भजनलाल सरकार में महिला अत्याचार के 21 फीसदी मामलों में कमी दर्ज की गई. वहीं एससी एसटी के विरूद्ध अत्याचार मामलों में 18 फीसदी, लूट में 17 प्रतिशत, संपत्ति संबंधी अपराध में 48 प्रतिशत की कमी आई है. इसके बावजूद भी कांग्रेसी नेता अपने बड़बोलेपन के चलते प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है,.

