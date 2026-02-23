बीकानेर के बज्जू में स्कूली छात्रा के रेप और हत्या के मामले में सदन में शोरगुल, कांग्रेस ने किया वॉक आउट

राजस्थान विधानसभा में बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में नाबालिग लड़की की रेप और हत्या के मामले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ. शून्य काल के दौरान कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर ने यह गंभीर मुद्दा उठाया, जिसके बाद सदन में शोरगुल और हंगामा शुरू हो गया.
Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में नाबालिग लड़की की रेप और हत्या के मामले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ. शून्य काल के दौरान कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर ने यह गंभीर मुद्दा उठाया, जिसके बाद सदन में शोरगुल और हंगामा शुरू हो गया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से इस पर विस्तृत जवाब की मांग की, जिससे दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. यह मामला इतना गर्म हो गया कि कांग्रेस सदस्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर गए.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से इस पर विस्तृत जवाब की मांग की, जिससे दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. यह मामला इतना गर्म हो गया कि कांग्रेस सदस्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर गए.
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मामले पर सदन को जानकारी देते हुए कहा कि बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र में हुई घटना की रिपोर्ट देवीलाल ने दर्ज कराई थी. नाबालिग लड़की को दोपहर 2 बजे रणजीतपुर थाने से 500 मीटर दूर बलात्कार कर चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई. रिपोर्ट मिलते ही एफआईआर दर्ज की गई और कोलायत वृत्ताधिकारी को अनुसंधान सौंपा गया. घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन किया गया, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड ने निरीक्षण किया.
आरोपी की पहचान के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है. पूर्व में ऐसे मामलों में चालान हुए व्यक्तियों से पूछताछ चल रही है, संदिग्धों से भी बात की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर का विश्लेषण हो रहा है, साथ ही पीड़िता के परिवार और रिश्तेदारों से जानकारी ली जा रही है. मंत्री ने आश्वासन दिया कि पुलिस विभिन्न माध्यमों से संभावित अपराधी की पहचान कर रही है. नाबालिग का शव मोर्चरी में रखा है, एसपी और एडिशनल एसपी मौके पर हैं, कानून व्यवस्था नियंत्रण में है और अपराधी को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा.
विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री के जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा कि मामला गंभीर है, लेकिन सरकार ने अपराधियों की गिरफ्तारी का समय नहीं बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सदन में आंकड़े बताने में जितना समय लगाते हैं, उतना कानून व्यवस्था संभालने में लगाते तो बच्ची की जान नहीं जाती. अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर हैं, सरकार बताए कब तक गिरफ्तार होंगे. मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जूली को जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का नाम लेकर शर्म आनी चाहिए. जूली ने पलटवार किया कि मुख्यमंत्री ही गृहमंत्री भी हैं.
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
गृह राज्य मंत्री ने जूली पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई और नेता प्रतिपक्ष राजनीति कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है. उन्होंने पूछा कि आपकी सरकार के समय में बच्चों के साथ दुराचार होता था, तब क्या कर रहे थे? जूली ने कहा कि मंत्री जवाब देने की बजाय अनर्गल बातें कर रहे हैं. इससे दोनों पक्षों के सदस्य खड़े हो गए और जोर-जोर से बोलने लगे, जिससे सदन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
जिससे सदन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया
विधानसभा अध्यक्ष ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के लिए नाम पुकार लिया, लेकिन मंत्री की ओर से कोई संतोषजनक जवाब न आने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया. यह घटना विधानसभा में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाती है. मामले की जांच तेज करने की मांग विपक्ष ने उठाई है, जबकि सरकार ने जल्द न्याय का आश्वासन दिया है.