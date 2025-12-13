दिल्ली की महारैली में राजस्थान कांग्रेस दिखाएगी दम! निमोनिया के चलते गहलोत नहीं होंगे शामिल

Congress Massive Rally: दिल्ली में कल आयोजित होने वाली कांग्रेस की “महारैली” को लेकर राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है. राजस्थान से कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं.
Congress Massive Rally: दिल्ली में कल आयोजित होने वाली कांग्रेस की “महारैली” को लेकर राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है. राजस्थान से कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनमें टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर जितेंद्र सिंह, प्रताप सिंह खाचरियावास, आरआर तिवारी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं.
कांग्रेस का दावा है कि इस महारैली में राजस्थान से करीब 50 हजार कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे. वहीं जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 5 हजार कार्यकर्ताओं के पहुंचने की बात कही जा रही है. सचिन पायलट भी रैली के दौरान दिल्ली मौजूद रहेंगे और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से रामलीला मैदान में पहुंचने की अपील भी की है.
हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरान नजर नहीं आएंगे. बताया जा रहा है कि गहलोत को निमोनिया होने के कारण वो दिल्ली नहीं जाएंगे. दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दिल्ली नजदीक होने के कारण सबसे बड़ी भागीदारी राजस्थान से देखने को मिलेगी.
उन्होंने आशंका जताई कि भाजपा सरकार रैली में बाधाएं खड़ी कर सकती है. इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से समय से पहले रामलीला मैदान पहुंचने की अपील की गई है. कांग्रेस का कहना है कि वोट चोरी केवल एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश और लोकतंत्र का मुद्दा है. क्योंकि इससे मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है.
नेताओं ने यह भी कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत सामने रख चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है. राजस्थान कांग्रेस की तैयारियों को देखते हुए पार्टी का दावा है कि इस महारैली में राजस्थान की मौजूदगी देश में सबसे मजबूत होगी और एआईसीसी को प्रदेश कांग्रेस से जो उम्मीदें हैं. वे पूरी होती नजर आ रही हैं.
