/हवामहल में टिकट बंटवारे पर बवाल, विधायक रोहित बोहरा के घर के बाहर बैठे तिवाड़ी- बोले- चुनाव में भुगतने पड़ेंगे परिणाम

Rajasthan Nikay Chunav: नगर निकाय चुनाव के लिए टिकट वितरण के बाद जयपुर शहर कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है. टिकट नहीं मिलने और पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने से नाराज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध सामने आने लगा है. हवामहल से कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी ने टिकट वितरण को लेकर पार्टी संगठन पर गंभीर सवाल उठाए हैं.



रोहित बोहरा के घर के बाहर बैठे तिवाड़ी

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आरआर तिवाड़ी कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के घर के बाहर पहुंचे और जमीन पर बैठकर अपनी नाराजगी जताई. तिवाड़ी का कहना है कि उन्हें टिकट वितरण से कोई आपत्ति नहीं थी और बातचीत के बाद सहमति भी बन गई थी.



तिवाड़ी के मुताबिक, विधायक रोहित बोहरा के कहने पर उन्होंने जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा से हवामहल विधानसभा क्षेत्र के 15 वार्डों में टिकट वितरण को लेकर बातचीत की थी. उनका दावा है कि बातचीत के बाद लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन बाद में सुनील शर्मा से संपर्क नहीं हो पाया.



रातभर टिकट को लेकर असमंजस

तिवाड़ी ने आरोप लगाया कि फोन बंद रहने के कारण उन्हें यह तक पता नहीं चल पाया कि किन लोगों को पार्टी का सिंबल दिया गया है. उन्होंने कहा कि पूरी रात वह जागते रहे और उनके घर के बाहर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे.



पूर्व जिलाध्यक्ष ने कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिए जाने पर भी सवाल उठाया, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे पहले AIMIM से जुड़े रहे हैं. तिवाड़ी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने उन्हें चुनाव में हराने की कोशिश की, उन्हीं लोगों को उनकी विधानसभा में चुनाव लड़ाया जा रहा है.



उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मुस्लिम कांग्रेस विधायकों द्वारा दूसरी विधानसभाओं में टिकट वितरण में हस्तक्षेप किया जा रहा है. तिवाड़ी ने साफ कहा कि केवल ब्राह्मण चेहरा होना पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच सक्रिय हो और लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहा हो.



बगरू में भी कार्यकर्ताओं का विरोध

उधर, बगरू में टिकट वितरण से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता भी विरोध में उतर आए. नाराज कार्यकर्ता जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा के घर पहुंचे और घर के बाहर बैठकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की.



टिकट बंटवारे के बाद सामने आए इन विरोध प्रदर्शनों ने कांग्रेस संगठन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अब पार्टी के सामने नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की चुनौती है. आगामी चुनाव में टिकट वितरण का यह विवाद कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा, इसका असर चुनावी नतीजों में देखने को मिल सकता है.

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