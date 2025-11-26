ममता बनर्जी की चेतावनी पर फूटा अर्जुन राम मेघवाल का गुस्सा, खुले मंच से दे दिया करारा जवाब!

Arjun Meghwal Samvidhan Diwas: आज देश का 76वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है. इससे जुड़े आयोजित भव्य समारोह में उस समय बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिला, जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके हालिया चुनौतीपूर्ण बयान पर करारा जवाब दिया.

बीकानेर के रवींद्र रंग मंच से दिए गए इस संबोधन में मेघवाल ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के उस बयान पर कड़ा पलटवार किया, जिसमें ममता बनर्जी ने चेतावनी दी थी कि यदि बीजेपी ने बंगाल में उन्हें चोट पहुंचाई, तो वह 'पूरे भारत में उसकी नींव हिला देंगी.'

बीजेपी धमकियों से डरने वाली नहीं, बंगाल में सुशासन देंगे

अर्जुन राम मेघवाल ने मंच से सीधे तौर पर ममता का नाम लिए बिना कहा कि लोकतंत्र में डराने-धमकाने की भाषा की कोई जगह नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी का उद्देश्य धमकियों से डरना नहीं, बल्कि बंगाल में सुशासन और विकास को आगे बढ़ाना है. मेघवाल ने सख्त लहजे में कहा - बीजेपी कार्यकर्ता किसी की धमकी से नहीं डरते. हम बंगाल में आएंगे तो विकास और सुशासन के लिए आएंगे. जो भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उन्हें संविधान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए.

SIR विवाद पर भी मेघवाल का जवाब

कानून मंत्री का यह हमला उस पृष्ठभूमि में आया है, जब ममता बनर्जी SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं. हाल ही में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि बीजेपी कमीशन की तरह काम कर रहा है. ममता का कहना है कि SIR प्रक्रिया मतदाता सूची में बड़े बदलाव कर सकती है और इसके बाद लोग बीजेपी-चुनाव आयोग की बनाई हुई आपदा का असर देखेंगे.

इस पर मेघवाल ने कहा कि SIR अभियान पूरी तरह नियमित प्रक्रिया है, जो दशकों से चलती आ रही है. उन्होंने कहा कि 1955 से चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को बार-बार साबित करता रहा है. उनका कहना था कि राजनीति को वोट बैंक के दायरे से बाहर निकलना चाहिए.

संविधान दिवस पर कांग्रेस को घेरा

संविधान दिवस पर बोलते हुए मेघवाल ने कांग्रेस पर भी सीधा हमला किया. उन्होंने कहा कि संविधान दिवस मनाने की परंपरा 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू कराई थी और कांग्रेस को बताना चाहिए कि उसने यह दिन कब मनाया. साथ ही, मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के बाद कानून मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिलना उनके लिए सम्मान की बात है और यह प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे का प्रतीक है.

कांग्रेस पर संविधान का दुरुपयोग करने का आरोप

मेघवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने राजनीतिक फायदे और सत्ता बचाने के लिए संविधान में कई बार बदलाव किए. उन्होंने कहा कि इसके उलट, मोदी सरकार ने देशहित में EWS आरक्षण और GST जैसे बड़े सुधारों के लिए संशोधन किए. साथ ही, उन्होंने कांग्रेस नेता उदित राज के हालिया बयान पर भी आपत्ति जताते हुए राजनीतिक मर्यादा का पालन करने की बात कही. समारोह का मंच जहां संविधान की गरिमा को समर्पित था, वहीं यह राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी बहस और तकरार की वजह भी बन गया.

