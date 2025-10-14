उपभोक्ताओं को मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली, पोर्टल ओपन होते ही दिखा क्रेज

Rajasthan News: राजस्थान की जनता के लिए ऊर्जा विभाग ने बड़ी खुशखबरी दी है. अब 100 यूनिट प्राप्त कर रहे उपभोक्ता 150 यूनिट बिजली मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है. पोर्टल पर उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन के बाद रूफटॉप सोलर प्लांट के माध्यम से 150 बिजली यूनिट मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे. पोर्टल पर एक दिन में 11 हजार से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. जयपुर, अजमेर, जोधपुर तीनों डिस्कॉम में उपभोक्ता में उत्साह देखने को मिल रहा है.

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. 150 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलग-अलग गाइडलाइन है उसके अनुसार केंद्र सरकार से 33 हजार और राज्य सरकार से 17 हजार रुपए सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को मिलेंगे. निश्चित तौर पर ही लाभ मिलेगा.

एशियाटिक लायन शावक आज एक साल का हो गया है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में डॉ. अरविंद माथुर और स्टाफ ने केक काटकर शावक का जन्मदिन मनाया. जन्म के बाद से ही शेरनी तारा ने शावक को दूर कर दिया था. असामान्य व्यवहार के बीच स्टाफ ने शावक की देखभाल की. लायन शावक को ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका का दूध पिलाया गया.

जन्म के समय शावक काफी कमजोर था, उसका वजन केवल 970 ग्राम था यह काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था. न्यू नेटल केयर यूनिट में डॉक्टर अरविंद माथुर ने उसको "हैंड रियरिंग" द्वारा उसको प्राकृतिक मातृत्व का एहसास करते हुए उसका लालन-पालन किया. जहां प्रतिदिन उसके स्वास्थ्य की निगरानी की गई और उसकी अमेरिका से आयातित दूध पिलाया गया.

डॉक्टर अरविंद माथुर इससे पहले नवजात बाघ शावक एवं पैंथर की शावकों का सफल हैंड रियरिंग कर चुके हैं. शावक को आवश्यक विटामिन, मिनरल्स अन्य सप्लीमेंट्स दिए गए. नियोनेटल केयर यूनिट में वातावरण प्राकृतिक रखा गया. साथ-साथ एक डमी शेरनी भी रखी गई, ताकि शावक को अपनेपन का एहसास हो.