उपभोक्ताओं को मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली, पोर्टल ओपन होते ही दिखा क्रेज

Rajasthan News: राजस्थान वासियों को ऊर्जा विभाग ने बड़ी सौगात दी है. अब 100 यूनिट प्राप्त कर रहे उपभोक्ता 150 यूनिट बिजली मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 14, 2025, 06:32 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 06:32 PM IST

Rajasthan News: राजस्थान की जनता के लिए ऊर्जा विभाग ने बड़ी खुशखबरी दी है. अब 100 यूनिट प्राप्त कर रहे उपभोक्ता 150 यूनिट बिजली मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है. पोर्टल पर उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन के बाद रूफटॉप सोलर प्लांट के माध्यम से 150 बिजली यूनिट मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे. पोर्टल पर एक दिन में 11 हजार से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. जयपुर, अजमेर, जोधपुर तीनों डिस्कॉम में उपभोक्ता में उत्साह देखने को मिल रहा है.

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. 150 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलग-अलग गाइडलाइन है उसके अनुसार केंद्र सरकार से 33 हजार और राज्य सरकार से 17 हजार रुपए सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को मिलेंगे. निश्चित तौर पर ही लाभ मिलेगा.

