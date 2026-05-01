/राजस्थान के कॉलेजों में 3540 पदों पर नई भर्ती! आवेदन 5 मई से शुरू, जानें पूरी डिटेल

Rajasthan College Recruitment 2026: राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की. राजस्थान कॉलेज शिक्षा सोसायटी (Raj-CES) के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने टीचिंग एसोसिएट भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के माध्यम से राज्य के सरकारी कॉलेजों में कुल 3540 पदों पर संविदा आधारित नियुक्तियां की जाएंगी.

आवेदन प्रक्रिया 5 मई 2026 से शुरू होगी और 3 जून 2026 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ये नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 5 साल के लिए की जाएगी. इसके बाद कार्य मूल्यांकन के आधार पर संविदा अवधि को अधिकतम 3 सालों तक बढ़ाया जा सकेगा. हालांकि युवाओं को राजस्थान सरकार का ये फैसला रास नहीं आई.

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इस भर्ती में 32 विषयों के लिए नियुक्तियां की जाएंगी. अंग्रेजी 314, भूगोल 365, हिन्दी 393, इतिहास 355, गृह विज्ञान 104, कम्प्यूटर विज्ञान 58, चित्रकला 36, अर्थशास्त्र 121, राजनीति विज्ञान 339, लोक प्रशासन 74, संस्कृत 150, समाज शास्त्र 185, उर्दू 32, वनस्पति शास्त्र 85, रसायन शास्त्र 103, गणित 90, भौतिक शास्त्र 85, प्राणी शास्त्र 95, एबीएसटी 30, व्यावसायिक प्रशासन 30, ईएएफएम 30, विधि 33, उद्यान विज्ञान 44, कृषि अभियान्त्रिकी 43, कृषि अर्थशास्त्र 43, कृषि विस्तार एवं संचार 44, शस्य विज्ञान 43, पशु विज्ञान 43, कीट विज्ञान 43, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन 43, पादप रोग विज्ञान के लिए 43पद और मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन के लिए 44 पद पर नियुक्तियां की जाएंगी.

इसमें चयनित उम्मीदवारों को 28,850 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा. परीक्षा CBT (कंप्यूटर आधारित), टैबलेट आधारित (TBT) या OMR आधारित हो सकती हैं. यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में होती है, तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी. यह नियुक्ति स्थायी नहीं होगी. चयनित उम्मीदवारों का नियमितीकरण नहीं होगा. गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है. इसके साथ ही संस्था को पदों को बढ़ाने/घटाने या भर्ती रद्द करने का अधिकार होगा.

इस भर्ती को लेकर प्रदेश में असंतोष भी देखने को मिल रहा है. कई बेरोजगार युवाओं और शिक्षाविदों का कहना है कि सरकार स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के बजाय संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है. डॉ. राम सिंह सामोता सहित कई युवाओं ने इस मॉडल को “शिक्षावीर प्रणाली” बताते हुए विरोध जताया है. उनका कहना है कि यह कदम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकता है.

