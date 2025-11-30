Jaipur News: कौन हैं वे नेता जो हर अध्यक्ष की टीम में होते शामिल? BJP कार्यकारिणी में ‘फेवीकोल’ जोड़ पर सवाल

Jaipur News: बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहे अध्यक्ष कोई भी हो, वो कार्यकारिणी का हिस्सा जरूर होते हैं. बीजेपी की नई घोषित कार्यकारिणी में भी कुछ ऐसे नेताओं को शामिल किया गया है जो पहले भी कई बार कार्यकारिणी में शामिल रहे हैं. वहीं बीजेपी नेताओं का जवाब है कि पार्टी में हर कार्यकर्ता योग्य व सक्षम, आवश्यकता के अनुसार रिपीट करते हैं. लेकिन कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि 'फेवीकोल' का ये कौनसा जोड़ है जो संगठन के पदों पर नेता चिपके हैं ?

राजस्थान बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की दो पहले ही सूची आई है. करीब 18 महीने बाद आई अध्यक्ष मदन राठौड़ की 34 सदस्यीय टीम में हर वर्ग को जगह देने की कोशिश की गई है. कार्यकारिणी में सबसे ज्यादा जयपुर से नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, वहीं कुछ क्षेत्रों के नेताओं की उम्मीद धरी की धरी रह गई. इधर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद कई क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं. जोधपुर, करौली जैसे जिलों से सोशल मीडिया पर नाराजगी के स्वर उठे. इधर प्रदेश कार्य कारिणी में कुछ नेता ऐसे हैं जो पांच अध्यक्षों की कार्यकारिणी में रह चुके हैं, जबकि दो से चार बार कार्यकारिणी में वापसी करने वालों की संख्या भी कम नहीं है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन नेताओं के पास ऐसा कौनसा एडजस्टमेंट है या फिर पावरफुल फेवीकोल की हर बार कार्यकारिणी में इनके नाम आ ही जाते हैं, जबकि दूसरे नेताओं की उम्मीदें धराशाही हो जाती है.

राजस्थान बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच को लगातार पांचवी बार संगठन में जिम्मेदारी मिली है. दाधीच संगठन में अशोक परनामी, मदनलाल सैनी, सतीश पूनियां, सीपी जोशी की टीम में शामिल हो चुके हैं. यह पहला मौका है जब किसी पदाधिकारी को पांचवीं बार रिपीट किया गया है. इससे पहले वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कुछ नेता चार चार बार रिपीट हुए थे. इधर मुकेश दाधीच ने सोशल मीडिया पर खुद इसका खुलासा करते लिखा है कि 11वें साल भी संगठन की जिम्मेदारी मिली है.

पांच अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला है. इनके अलावा इस कार्यकारिणी में शामिल महामंत्री श्रवण बगड़ी चौथी बार कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं. महामंत्री कैलाश मेघवाल तीन बार प्रदेश पदाधिकारी और एक बार मोर्चा अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं. कार्यालय सचिव मुकेश पारीक,विजेंद्र पूनियां, कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, कुलदीप धनखड़ को तीसरी बार जगह मिली है. इसके अलावा लगातार या अंतर के साथ दूसरी बार कार्यकारिणी में जगह बनाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है.

इधर बीजेपी महामंत्री कैलाश मेघवाल का कहना है कि कार्यकारिणी बनाने का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष को है. केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करके टीम बनाते हैं. प्रदेश टीम में आने के लिए हर कार्यकर्ता सक्षम है. अच्छी टीम बनाई है पार्टी में उत्साह का वातावरण है.

वहीं कई सालों से संगठन में रहने को लेकर मेघवाल ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है किसी भी कार्यकर्ता का हक नहीं ढकती है. हर कार्यकर्ता को कहीं न कहीं महत्च स्थान और सम्मान दिया जाता है. कोई प्रदेश टीम में है, कोई चैयरमेन प्रधान प्रमुख बनाए जाते हैं. इससे भी बढकर कार्यकर्ता का कद होता है जो सबसे बडी चीज होती है. कार्यकर्ता यह नहीं कहते हैं कि हमें यह नहीं दिया वो नहीं दिया सब अनुशासन में पार्टी के दायरे में रहकर काम करते हैं.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय सचिव मुकेश पारीक ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व मंथन के बाद कार्यकारिणी घोषित करते हैं. पार्टी बहुत बडी है, इसमें अधिक संख्या में कार्यकर्ता हैं . प्रदेश कार्यकारिणी में आने के लिए योग्य और सक्षम कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है. इतनी बडी संख्या में से सीमित संख्या को निकालना कठिन काम होता है . मेरा मानना है कि सभी चीजों का ध्यान रखा गया, युवा, अनुभवी नेता हैं, महिलाओं की भागीदारी अच्छी है. बहुत सारे प्रदेश स्तरीय पद हैं अच्छा चयन होना बाकी . मोर्चे और विभाग भी बनेंगे. इनमें वरिष्ठ अनुभवी कार्यकर्ताओं को लिया जाएगा तभी प्रदेश कार्यसमिति संपूर्ण होगी.

मुकेश पारीक ने कहा कि कार्यकर्ता बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसा पद है पूर्व नहीं होता है बाकी पद पूर्व हो जाते हैं. आवश्यकता के अनुसार कुछ कार्यकर्ता रिपीट होते हैं, इसमें अनुभव युवा का समावेश होता है. रिपीट होने में क्षेत्र भी देखा जाता है . समान्य परिस्थितियों में आवश्यक है तो दो बार तीन बार चार बार चुना जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

