Jaipur News: सहकारिता विभाग में अब अफसरों को बनानी होगी टू डू लिस्ट, सचिव ने दिए सख्त निर्देश

Jaipur News: जयपुर-सहकारिता विभाग में अफसरों टू डू लिस्ट तैयार करनी होगी.विभाग के सचिव डॉ.समित शर्मा ने अफसरों को निर्देश दिए है.समित शर्मा ने विभाग की मीटिंग में निर्देश दिए. उन्होंने सभी अनुभागों के प्रभारी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ सूची में शामिल किये गए कार्यों के संबंध में गहनता से चर्चा की और निर्देश दिए कि टू डू लिस्ट में किए जाने वाले कार्य के साथ इस संबंध में अब तक की प्रगति,फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन और कार्य को पूरा होने में लगने वाले संभावित समय का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करें. उन्होंने कहा कि व्यवस्थित टू डू लिस्ट तैयार होने से अधिकारी अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहेंगे और कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास करेंगे.

शासन सचिव ने निर्देश दिए कि आगामी दिनों में संपादित किए जाने वाले कार्यों की सूची में मुख्य कार्यों के साथ ही उप कार्यों का भी उल्लेख किया जाए. साथ ही, रूटीन में किए जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त यदि किसी नवीन कार्य की पहल की जानी है तो उसे भी टू डू लिस्ट में शामिल किया जाए. अधिकारियों को पहले से आवंटित कार्यों और टू डू लिस्ट में शामिल कार्य अलग-अलग होने चाहिए.

उन्होंने कहा कि व्यवस्थित टू डू लिस्ट तैयार हो जाने से यह ज्ञात रहेगा कि किस अधिकारी द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं. टू डू लिस्ट की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और कार्यों की प्रगति के आधार पर अधिकारियों को ग्रेड दी जाएगी. अधिकारियों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट का आधार भी यही ग्रेड रहेगी. शासन सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि वरिष्ठ अधिकारी टू डू लिस्ट की नियमित रूप से अनुभाग के स्तर पर भी समीक्षा करें. सहकारिता विभाग में अफसरों टू डू लिस्ट तैयार करनी होगी,इसी से ग्रेड दी जाएगी.

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