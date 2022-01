Corona Guideline in Rajasthan: यूनिवर्सिटी-कॉलेज में COVID पॉजिटिव मिलने पर होगा ये एक्शन, जान लें ये नियम

राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन (new Guideline of Corona In Rajasthan) जारी के करने साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों, कोचिंगों को खुला रखा है, लेकिन इनमें स्टाफ, छात्र के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर सम्बंधित कमरे को 7 दिन के लिए सील (seal) करने का आदेश दिया है.