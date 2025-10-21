Zee Rajasthan
गलत दिन पूजा मत करना! राजस्थान के ज्योतिषाचार्यों ने बताई गोवर्धन पूजा की सही तिथि और मुहूर्त

Published: Oct 21, 2025, 11:19 AM IST | Updated: Oct 21, 2025, 11:19 AM IST
 

Published: Oct 21, 2025, 11:19 AM IST | Updated: Oct 21, 2025, 11:19 AM IST

गलत दिन पूजा मत करना! राजस्थान के ज्योतिषाचार्यों ने बताई गोवर्धन पूजा की सही तिथि और मुहूर्त

Govardhan Puja 2025 Date: इस साल दिवाली का महापर्व पांच नहीं बल्कि पूरे छह दिन का हो गया है. 18 अक्टूबर से धनतेरस के साथ शुरू हुआ यह त्योहार 23 अक्टूबर को भाई दूज के साथ समाप्त होगा. आमतौर पर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन इस बार तिथियों के परिवर्तन के कारण राजस्थान समेत तमाम जगह के लोगों में तारीख को लेकर भ्रम बना हुआ है.

राजस्थान के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी, जबकि भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को पड़ेगी.

गोवर्धन पूजा 2025: तिथि
दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हर साल गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है. इस वर्ष प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर शाम 5:54 बजे से होगी और यह 22 अक्टूबर रात 8:16 बजे तक रहेगी. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, गोवर्धन पूजा ‘उदया तिथि’ में की जाती है, यानी जिस दिन सूर्योदय प्रतिपदा तिथि में हो, वही दिन पूजा के लिए मान्य होता है. इसलिए इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी.

गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त
तारीख: 22 अक्टूबर 2025 (बुधवार)
प्रातःकाल मुहूर्त: सुबह 06:26 बजे से 08:42 बजे तक
सायाह्न काल (उत्तम मुहूर्त): दोपहर 03:29 बजे से शाम 05:44 बजे तक
यह समय स्वाति नक्षत्र और प्रीति योग के शुभ संयोग के कारण अत्यंत मंगलकारी माना गया है.

गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व
गोवर्धन पूजा भगवान श्रीकृष्ण के उस दिव्य कार्य की स्मृति में की जाती है, जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों और गायों को इंद्रदेव की वर्षा से बचाया था. इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर पूजा की जाती है. माना जाता है कि इस दिन अन्नकूट या 56 भोग बनाकर भगवान को अर्पित करने से घर में वर्षभर अन्न और समृद्धि बनी रहती है. यह पर्व प्रकृति, गौमाता और पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है.

गोवर्धन पूजा विधि
सुबह स्नान के बाद शुभ मुहूर्त में गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण करें, दीप जलाएं, भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट भोग लगाएं और “गोवर्धन महाराज की जय” बोलकर परिक्रमा करें. इस दिन गौसेवा और गाय की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

भाई दूज 2025: भाई-बहन के स्नेह का पर्व
जयपुर समेत पूरे प्रदेश में 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को भाई दूज यानी यम द्वितीया का पर्व मनाया जाएगा. द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर रात 8:16 बजे से होगी और समापन 23 अक्टूबर रात 10:46 बजे तक रहेगा.

भाई दूज का शुभ मुहूर्त
तारीख: 23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार)
तिलक का शुभ समय: दोपहर 01:13 बजे से 03:28 बजे तक

भाई दूज का महत्व
यह दिन भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देकर स्नेह प्रकट करते हैं. मान्यता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर तिलक करवाता है, उसे यमराज के भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE RAJASTHAN इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

