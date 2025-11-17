Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

PHED में जांच पर जांच, कब आएगी आंच, करोड़ों के घोटाले पर कहां दबी है फाइल ?

Jaipur News : PHED में जल जीवन मिशन, दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स की जांच तो खूब हुई. फर्जी प्रमाण पत्र भी मिले...लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है, उदयपुर,बांसवाडा,प्रतापगढ,जयपुर,अजमेर में पेयजल प्रोजेक्ट्स की जांचों के कमेटियां तो बनाई गई,लेकिन जिम्मेदार अफसरों और फर्मों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.कमेटियों ने फर्मों और इंजीनियर्स पर को घोटाले में दोषी माना,लेकिन एक्शन जीरो.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 17, 2025, 03:10 PM IST | Updated: Nov 17, 2025, 03:10 PM IST

Trending Photos

Sikar Candle March:विश्व स्मरण दिवस पर सड़क सुरक्षा की शपथ, 2030 तक 50% मौतें कम करने का लक्ष्य
8 Photos
Sikar News

Sikar Candle March:विश्व स्मरण दिवस पर सड़क सुरक्षा की शपथ, 2030 तक 50% मौतें कम करने का लक्ष्य

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की वो जगह जहां 112 साल पहले बहा था हजारों लोगों का खून!
7 Photos
banswara news

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की वो जगह जहां 112 साल पहले बहा था हजारों लोगों का खून!

जयपुर का Albert Hall इतना खूबसूरत क्यों है? Night View देखकर दिल हार बैठेंगे आप भी!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

जयपुर का Albert Hall इतना खूबसूरत क्यों है? Night View देखकर दिल हार बैठेंगे आप भी!

खाटू श्याम जी मंदिर दर्शन के बाद जरूर घूमें ये जगह
8 Photos
Khatu Shyam ji

खाटू श्याम जी मंदिर दर्शन के बाद जरूर घूमें ये जगह

PHED में जांच पर जांच, कब आएगी आंच, करोड़ों के घोटाले पर कहां दबी है फाइल ?

Jaipur News : PHED में घोटाले और भ्रष्टाचार की जांच तो होती है, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. जल जीवन मिशन से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स पर जांच तो हुई, लेकिन एक्शन नहीं हुआ. बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार फाइलें क्यों दब रही है.

उदयपुर-बांसवाड़ा में फर्जीवाड़े की फोटो कॉपी

जल जीवन मिशन में फर्जीवाड़े की फोटोकॉपी...बांसवाड़ा-उदयपुर में पूरा खेल हुआ. मैसर्स जगदीश प्रसाद फर्म ने फोटोकॉपी के बिल लगाकर करोड़ों के फर्जी भुगतान उठाए. नियमों के तहत बिलों की ओरिजिनल कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी की जरूरी है, लेकिन जगदीश प्रसाद अग्रवाल फर्म ने इंस्पेक्शन के दौरान फोटोकॉपी के बिल दिखाए. नियमों के तहत नलकूप के पूर्ण निर्माण के बाद ही 90 प्रतिशत भुगतान का प्रावधान है,लेकिन जगदीश प्रसाद अग्रवाल को बिना काम पूरा हुए 70 प्रतिशत तक फर्जी भुगतान कर दिया. जगदीश प्रसाद अग्रवाल फर्म के ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े. लेकिन पीएचईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की. पूरे मामले में चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल आरके मीणा से संपर्क किया,लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बिना दस्तावेज जांच भुगतान किया गया

इसके अलावा मैसर्स B AND G कंस्ट्रक्शन फर्म ने उदयपुर में बिना वर्क आर्डर नंबर अंकित किए 50 करोड के पाइप खरीद लिए. 323 किलोमीटर के 100 एमएम के डीआई पाइप का पूरा खेल हुआ.कोटडा ब्लॉक और मावली सब डिवीजन की चेकिंग के दौरान ये पोल खुली. थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी मैसर्स SGS फर्म की कार्यशैली पर सवाल उठे.मैसर्स B AND G कंस्ट्रक्शन ने फोटो कॉपी के बिल लगाए.

फर्जी प्रमाण पत्र, कब होगी कार्रवाई ?

PHED में दो अफसरों के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जीवाड़ा किया. मैसर्स राठौड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तत्कालीन चुरू अधीक्षण अभियंता,अधिशाषी अभियंता मोहनलाल कंवल के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रमाण पत्र बना ए.5 साल तक मैसर्स राठौड कंस्ट्रक्शन कंपनी इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करती रही. पूरे मामले में चीफ इंजीनियर नीरज माथुर का कहना है कि इस मामले में संबंधित एडिशनल चीफ इंजीनियर को कार्रवाई के लिए बोला है.पहले एसीई दफ्तर में कार्रवाई की प्रक्रिया करेगा,फिर फर्म को ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई होगी.

झूठा प्रमाण पत्र,फाइल दब गई ?

क्वालिटी कंट्रोल के जांच कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा कि मैसर्स केसीसी फर्म को 31 की बजाय 37 करोड का प्रमाण पत्र जारी किया गया.क्लोज 19 के तहत सक्षम स्तर से अनुमोदित नहीं करवाया.अमृत 2.0 में झूठा अनुभव प्रमाण पत्र लगाया गया.SE प्रदीप गुप्ता,XEN अरविंद शर्मा,AEN राजकुमार पारीक,सहायक लेखाधिकारी दीपक तिवारी की जांच में पोल तो खुली.मैसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज ने स्वयं के स्तर पर केसीसी फर्म को प्रमाण पत्र दिया.लेकिन मामले में ना अफसरों पर गाज गिरी,ना फर्म पर कार्रवाई हुई.

गणपति-श्री श्याम से कब होगी रिकवरी ?

गणपति और श्री श्याम फर्म ने फर्म प्रमाण पत्र के जरिए 900 करोड के टैंडर हासिल किए. पीएचईडी की जांच में 55 करोड के फर्जी पैमेंट भी उजागर हुआ. लेकिन अब तक दोनों फर्मों से कोई रिकवरी नहीं हुई. इस मामले में 139 अफसरों की चार्जशीट बन रही है, लेकिन इसमें भी बहुत देरी हो रही है.पूरा मामला बहुत उलझा हुआ है.जिस कारण एक भी इंजीनियर को चार्जशीट नहीं थमाई गई है.

जोइंट डायरेक्टर,सीई की जांच का क्या हुआ ?

अलवर घोटाले में फाइल दबाने वाले मामले में जोइंट डायरेक्टर प्रवीण लेखरा और क्वालिटी कंट्रोल चीफ इंजीनियर आरके मीणा की जांच चल रही थी, लेकिन कई दिनों बाद भी कोई परिणाम सामने नहीं आया.पूरे मामलें में मुख्य सचिव ने जांच के आदेश दिए थे.इस केस की जांच जल जीवन मिशन एमडी रविंद्र गोस्वामी मामले की जांच कर रहे थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news