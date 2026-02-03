सदन में फिर गूंजा कफ सिरप से मौत का मामला, मंत्री खींवसर बोले- दवा से एक भी मौत नहीं हुई

Rajasthan Assembly Session: विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कफ सिरप और मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना को लेकर शोरगुल हंगामा हुआ. विपक्ष ने कफ सिरप दवा से मौत के आरोप लगाए. वहीं चिकित्सा मंत्री ने दावा किया कि किसी भी बच्चे की मौत दवा से नहीं हुई है.

प्रश्नकाल में जयपुर शहर के सुभाष चौक थाने के भवन निर्माण, भीलवाड़ा जिले में सड़क की मरम्मत, जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतों पर कार्रवाई, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय डेगाना भवन निर्माण, करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी के विस्थापितों को मुआवजा देने, पाली जिले में अवैध खनन, मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र सहित कई मुद्दों पर सवाल जवाब हुए.

विधानसभा में सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई. प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक हरिमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना के खर्च को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि जब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो योजना में खर्च कम क्यों दिखाया जा रहा है. उन्होंने कफ सिरप की गुणवत्ता जांच, जांच एजेंसी और दोषियों पर की गई कार्रवाई को लेकर भी पूरक सवाल पूछे. साथ ही RTGH अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाया. विधायक ने कहा कि राज्य में OPD का आंकड़ा 97.1 करोड़ तक पहुंच चुका है. सरकार क्या व्यवस्थाएं कर रही है.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया कि वर्ष 2024 में 1725 करोड़ रुपए, वर्ष 2025 में 1656 करोड़ रुपये निशुल्क दवा योजना पर खर्च किए गए हैं. उन्होंने कहा कि मरीजों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है और खर्च भी कम नहीं हुआ है. मंत्री ने कहा कि कफ सिरप को लेकर लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निशुल्क दवा योजना के तहत वितरित कफ सिरप से बच्चों की मौत का मुद्दा उठाया.

उन्होंने पूछा कि किस बैच की दवा से मौत हुई और क्या वही बैच मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सप्लाई किया गया था. इस पर चिकित्सा मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे की मौत कफ सिरप की गुणवत्ता के कारण नहीं हुई. उन्होंने कहा कि अभिभावकों द्वारा बच्चों को बड़ों की खांसी की दवा ओवरडोज में दे दी गई, जिससे यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं. मंत्री ने यह भी बताया कि बच्चों के लिए यह सिरप सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था और ये दवाइयां पिछली सरकार के समय से उपयोग में थीं.

सुभाष चौक थाना स्थानांतरण पर पर सवाल

विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने सुभाष चौक थाने की सीमित जगह को लेकर पूछा कि क्या थाना स्थानांतरित करने के लिए कोई वैकल्पिक भूमि आरक्षित की गई है. गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बताया कि चार दरवाजा, बारियों के बाग स्थित भूमि पर थाना शिफ्ट करने का प्रस्ताव था, लेकिन वह भूमि न्यायालयीन विवाद में है. यह जमीन सरकारी नहीं बल्कि खातेदारी है, तो भाइयों के बीच विवाद होने के कारण बंटवारे का मामला कोर्ट में चल रहा है. फिलहाल सुभाष चौक थाने के लिए कोई नई जमीन चिन्हित नहीं की गई है. हालांकि आवश्यक स्थानों पर नए थानों और चौकियों के लिए सर्वे कराया गया है.

जर्जर सड़कों पर विधायक रविंद्र भाटी ने घेरा

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जिले में जर्जर सड़कों और समय पर मरम्मत नहीं होने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कई सड़कें तय समय सीमा पूरी होने के बावजूद नवीनीकरण का इंतजार कर रही हैं. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जवाब में कहा कि सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण उनकी श्रेणी (कैटेगरी) के आधार पर तय होता है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कें केवल अधिक यातायात के कारण ही नहीं, बल्कि यातायात न होने पर भी समय के साथ खराब हो जाती हैं. उपमुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि राज्य सड़क नीति-2013 के अनुसार सड़कों के नवीनीकरण की समय-सीमा निर्धारित है. शहरी सड़कों का नवीनीकरण 4 वर्ष, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 वर्ष, मुख्य सड़कें 6 वर्ष, अन्य जिला सड़कें 8 वर्ष हैं.

विधायक रविंद्र भाटी ने कहा कि बाड़मेर की पांच सड़कें वर्ष 2014 में नवीनीकरण की गई थीं, लेकिन लगभग 8 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक उनका दोबारा निर्माण या मरम्मत नहीं की गई. उन्होंने पूछा कि इन सड़कों को कब तक तैयार किया जाएगा. दीया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गत वर्ष हर विधानसभा क्षेत्र को सड़कें स्वीकृत की थीं.

बाड़मेर जिले में 17 सड़कों के प्रस्ताव बनाए गए थे, जिनमें से 7 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है. जबकि शेष पर काम प्रगति पर है. विधायक द्वारा जिन पांच सड़कों का उल्लेख किया गया है. उनका तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी. वहां आगे का निर्णय लिया जाएगा.

जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का मामला

सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतों को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह पर माफिया संरक्षण का आरोप लगाया. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 2023 से 2025 के बीच चार FIR दर्ज की गई हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व रसद मंत्री के कार्यकाल में विभाग में कोई उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी चर्चा की जा सके.

विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के सवाल के जवाब में मंत्री ने दी जानकारी

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि 2022 के आदेश के अनुसार, मानव और वन्य जीव में संघर्ष होता था, मृतक आश्रितों को 5 लाख की सहायता राशि देने का प्रावधान था. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाई इस नियम में संशोधन कर किया जा रहा है. आने वाले समय में 5 लाख की जगह वन्य जीव हमले में मृत्यु होने वाले को 10 लाख की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछा कि अलवर में CTH चेंज किया तो करौली धौलपुर में भी करना चाहते हैं क्या.

मंत्री ने कहा कि दो बाघिनों में कनफ्लिक्ट हुआ था. एक बाघिन घायल हुई थी. उनकी मृत्यु के बाद नियम अनुसार पोस्टमार्टम कराया गया है. पोस्टमार्टम करा करके विधिवत संस्कार किया गया है. जसवंत सिंह ने पूछा कि बाड़ी में आने वाले गांवों को कब तक विस्थापित किया जएगा और ग्रामीणों को किस आधार पर मुआवजा दिया जाएगा. वन मंत्री संजय शर्मा ने सदन को बताया कि धौलपुर-करौली टाइगर हैबिटेट क्षेत्र में आने वाले गांवों का विस्थापन राज्य सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार ही किया जाएगा.

बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भवन का मामला

विधानसभा में विधायक अजय सिंह के सवाल पर पशुपालन मंत्री जोरा राम कुमावत ने बताया कि डेगाना के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को 8 अप्रैल 2004 को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है. चिकित्सालय में 16 पद स्वीकृत हैं. जिनमें 5 पदों पर कार्यरत है, जबकि 11 पद रिक्त हैं. विधायक ने कहा कि 8 अप्रैल 2025 को वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है. फिर भी निर्माण शुरू नहीं हुआ. मंत्री ने स्पष्ट किया कि संस्था के नाम पट्टा नहीं होने से भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा सकी. अब 14,852 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा बन चुका है और संसाधन उपलब्ध होते ही भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी जाएगी.

अजमेर GNM नर्सिंग स्कूल और राशन डीलरों पर कार्रवाई का मुद्दा

प्रश्नकाल में विधायक अनीता भदेल ने अजमेर में GNM नर्सिंग स्कूल खोले जाने में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि दो बजट निकलने के बावजूद अब तक नर्सिंग स्कूल शुरू नहीं हुआ. इस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि GNM नर्सिंग स्कूल खोलने की घोषणा वर्ष 2024 में की गई थी. वित्त विभाग से 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है और 13 पदों को मंजूरी दे दी गई है. मंत्री ने कहा कि GNM स्कूल भवन निर्माण के लिए 13 फरवरी को टेंडर खोला जाएगा.

वहीं विधायक ललित मीणा ने प्रदेश में गबन के दोषी राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाया. रसद मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि जहां-जहां राशन दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, वहां नए सिरे से आवंटन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में 2042 राशन दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है. जो अगले दो माह में पूरी हो जाएगी. मंत्री ने दावा किया कि इसके बाद प्रदेश में कोई भी राशन दुकान रिक्त नहीं रहेगी.

