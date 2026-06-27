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जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मामले में गिरफ्तार महिला को कोर्ट ने भेजा जेल, जांच में हुए कई बड़े खुलासे

Jaipur News: सोशल मीडिया के जरिये आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आई गिरफ्तार स्लीपर सेल महिला बबीता को आज 7 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 27, 2026, 06:42 PM|Updated: Jun 27, 2026, 06:42 PM
जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मामले में गिरफ्तार महिला को कोर्ट ने भेजा जेल, जांच में हुए कई बड़े खुलासे
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: सोशल मीडिया के जरिये आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आई गिरफ्तार स्लीपर सेल महिला बबीता उर्फ खदीजा को आज 7 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. सात दिन पहले बबीता को जयपुर के वाटिका स्थित उसके पिता के घर से गिरफ्तार किया गया था.

ऑनलाइन कलमा पढ़ बदला अपना नाम

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राजस्थान एटीएस की गिरफ्त में आई महिला स्लीपर सेल बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को लेकर जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जानकारी में आया है कि बबीता ने ऑनलाइन कलमा पढ़कर अपना नाम बदलकर ''खदीजा'' रख लिया था. बबीता प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में थी और उसे कट्टरपंथी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी.

दुनिया धोखेबाज नाम का फेसबुक अकाउंट

दरअसल साल 2025 से जैश-ए-मोहम्मद ''जमात-उल-मुमिनात'' नाम से एक महिला विंग संचालित कर रहा है, जिसके जरिए महिलाओं और युवतियों को ऑनलाइन माध्यम से प्रभावित कर भर्ती करने की कोशिश की जा रही है. संभावना है कि बबीता इस नेटवर्क की अहम कड़ी बन चुकी थी. जांच के दौरान बबीता के मोबाइल फोन से "दुनिया धोखेबाज" नाम का एक संदिग्ध फेसबुक अकाउंट मिला. इस अकाउंट की प्रोफाइल फोटो में हथियारों के साथ तस्वीरें लगी हुई थीं.

फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में 300 से ज्यादा शामिल

फेसबुक अकाउंट में करीब 300 से ज्यादा फ्रेंड जुड़े हुए मिले, जिनमें अधिकांश पाकिस्तान और अन्य विदेशी देशों के नागरिक बताए जा रहे हैं. जांच में एक ऐसा अकाउंट भी मिला, जिस पर जैश-ए-मोहम्मद का झंडा प्रदर्शित था. मौलवी ने बबीता को बताया था कि अबू-उबैदाह नाम का व्यक्ति उससे शादी करना चाहता है. इसके लिए उसे नमाज और कुरान पढ़ने तथा धार्मिक तौर-तरीकों का पालन करने के निर्देश दिए गए थे.

बबीता के मोबाइल में जैश-ए-मोहम्मद कमांडर के नेटवर्क से जुड़े नंबर मिले हैं. पिछले कुछ महीनों से बबीता को प्रभावित कर उसका धर्म परिवर्तन कराने और उसके माध्यम से भारत में गतिविधियां संचालित करने की योजना बनाई जा रही थी. समय रहते कार्रवाई नहीं होती, तो उसे पाकिस्तान भेजे जाने की साजिश को अंजाम दिया जा सकता था. फिलहाल एटीएस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां पूरे नेटवर्क, विदेशी संपर्कों और संभावित स्लीपर सेल मॉड्यूल की गहन जांच में जुटी हुई हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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