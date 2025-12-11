जयपुर में ज्वैलरी शॉप में बड़ी लूट, ग्राहक बनकर आए बदमाश लाखों के सोने-चांदी के गहने लेकर फरार

Jaipur Jewellery Shop Robbery: राजस्थान के जयपुर में गुरुवार देर शाम एक ज्वैलरी शॉप में लूट का मामला सामने आया है. ग्राहक बनकर आए दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. बदमाशों ने ऑनलाइन पेमेंट के बहाने पसंद किए सोने-चांदी के लाखों रुपए कीमत के गहने लूटकर भाग गए.

ज्वैलर ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कार में बैठकर फरार हो गए. झोटवाड़ा थाना पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है. झोटवाड़ा के लक्ष्मी नगर निवासी मनोज कुमार सोनी के साथ लूट की वारदात हुई. निवारू रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने उनकी रतन यश ज्वैलर्स के नाम से शॉप है.

शाम करीब 6:45 बजे दो लड़के कार से उनकी शॉप के बाहर आए. कार खड़ी कर दोनों लड़के खरीदारी के बहाने शॉप के अंदर पहुंचे. कस्टमर बनकर आए बदमाशों ने सोने की चेन और ब्रेसलेट दिखाने को कहा. ज्वैलर के गहने पसंद करने के लिए निकालकर रखे. बदमाशों ने सोने की 4 चेन (105 ग्राम) और चांदी का ब्रेसलेट पसंद कर एक पैकेट में रखवा लिया.

बदमाश करीब आधे घंटे दुकान में बैठकर बातचीत करते रहे. उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट की कहकर दोनों बदमाश गेट तक आ गए. तभी मौका पाकर बदमाश सोने-चांदी के गहनों का पैकेट उठाकर भागने लगा. गहने लूटकर भागते बदमाशों के पीछे ज्वैलर व शॉप में मौजूद लोग पकड़ने भागे.

बदमाश तेजी से शॉप के बाहर खड़ी कार में बैठकर भाग निकले. लूट की सूचना पर झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने वारदातस्थल के आस-पास लगे CCTV फुटेजों को खंगाला. फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है.