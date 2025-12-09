Jaipur में बीजेपी की सुनवाई में अनियंत्रित हुई भीड़, कई बार बंद करने पड़े दरवाजे

Jaipur News: बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में चल रही कार्यकर्ता सुनवाई चार दिन के अंतराल के बाद सोमवार को फिर शुरू हुई. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई की. सोमवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुनवाई के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए. नागौर तथा दौसा से कार्यकर्ता व लोग बड़े ग्रुप में पहुंचे. वहीं दूसरी ओर प्रदेशभर से भी अलग अलग समस्याएं लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय पहुंचे.

हालत यह हुई कि जहां मंत्री सुनवाई कर रहे थे उसकी बाहर की गैलेरी में कार्यकर्ता खचा खच भर गए. वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता हॉल में प्रवेश करने की मशक्कत करते दिखाई दिए. इस दौरान वहां तैनात कार्यालय कर्मियों को लोगों को काबू में करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान कार्यालय बिल्डिंग में हॉल में जाने के मुख्य दरवाजे को बंद करना पड़ा. इसके बाद मीडिया बाइट के दौरान भी कार्यकर्ताओं ने कक्ष में घुसने की कोशिश की. इस दौरान कार्यालय कर्मचारियाें से हॉट टॉक भी हो गई. इस दौरान कुछ लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान में देरी होने पर नारेबाजी भी की, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई.

बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी

इधर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि दो साल से मंत्री अपने आवास पर सप्ताह तीन दिन आम जन की जनसुनवाई कर रहे हैं. पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू की है. जहां तक कांग्रेस के सवालों की बात, उनके शासन में तो न आमजन की और न कार्यकर्ता की मंत्री सुनवाई नहीं होती थी, पांच साल तक जनता परेशान रही. कार्यकर्ता अलग अलग प्रकार की समस्याएं लेकर पहुंचे हैं. कार्यकर्ता की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया. पानी,रोड, जमीन सहित कई तरह की समस्याएं लेकर कार्यकर्ता पहुंचा है. सुनवाई में कोशिश की गई है कि उनकी समस्याओं को हल किया जाए. कुछ समस्याओं का तत्काल समाधान निकाला गया है , कुछ समस्याओं के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. दीया कुमारी ने कहा कि कई बार ऐसी समस्या भी सुनवाई में आती है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन उसकी समस्या को सुन कर उसे संतुष्ट किया जाता है. बीजेपी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



अलग अलग तरह की शिकायतें आईं

उधर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है. आज 150 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी गईं. पचास साठ कार्यकर्ता हॉल में जनसुवाई के लिए बैठे हैं, जब तक अंतिम कार्यकर्ता को नहीं सुन लेंगे तब तक सुनवाई करेंगे. इस कार्यालय से नहीं जाउंगा. खर्रा ने कहा कि अलग अलग तरह की शिकायतें आईं. निकाय, अतिक्रमण से संबंधित, कार्यालयों में कर्मचारियों के काम नहीं करने से संबंधित है . जिस जिस प्रकार की शिकायतें आ रही है. संबंधित अधिकारी विभाग को भेजकर टिप्पणी प्राप्त कर रहे हैं. कार्यकर्ता की शिकायत क्या थी कार्यालय अधिकारी का क्या जवाब आया. उसका अध्ययन कर किसी अधिकारी या कार्यालय ने गलत सूचना दी है तो हम मुताबिक कार्रवाई करेंगे. शिकायत के अनुसार बातचीत प्रस्तुत की है सरकार के स्तर पर सीएम से अनुरोध किया. अधिकारी के स्तर पर निर्णय होना है करवाएंगे.

गरीब की पीड़ा पहुंचा रहे कार्यकर्ता

खर्रा ने कहा कि आमजन पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेता है. उनकी व्यथा को सुनकर, आवेदन लेकर कार्यकर्ता हम तक जयपुर लेकर आरहे हैं. हम प्रदेश कार्यालय में सुनवाई कर रहे हैं. प्रतितिदन हमारे आवास पर रोज सौ से ढाई तक समूह में लोग आते हैं, उनको भी सुनते हैं. आम गरीब आदमी दूर दराज से आने में असमर्थ होता है. ऐसे में आमजन की पीड़ा को हम तक पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-