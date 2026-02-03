CS वी. श्रीनिवास ने बैठक, कहा-केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मजबूत होगा आईपीएस अधिकारियों का करियर

Jaipur News: मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कहा है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति केवल कैडर की औपचारिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह आईपीएस अधिकारियों के करियर विकास का बड़ा अवसर भी है.

केंद्रीय स्तर पर मिला अनुभव जब राज्य में लागू होता है तो उससे राज्य का प्रशासन और अधिक मजबूत होता है. मुख्य सचिव ने सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र आईपीएस अधिकारियों से संवाद कर रहे थे.

केंद्र सरकार में जाकर सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया

उन्होंने अधिकारियों से अपने करियर की योजना सोच-समझकर और समयबद्ध तरीके से बनाने और केंद्र सरकार में जाकर सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया. पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि 2011 बैच और उसके बाद के आईपीएस अधिकारियों के लिए एसपी या डीआईजी स्तर पर कम से कम दो साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी करना जरूरी है.

इससे वरिष्ठ पदों पर पदस्थापना से पहले केंद्र सरकार में काम करने का जरूरी अनुभव मिलता है. बैठक में कार्मिक विभाग ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी. अधिकारियों को एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजी स्तर पर पात्रता, सामान्य प्रतिनियुक्ति अवधि, पदोन्नति के दौरान संयुक्त कार्यकाल, कठिन क्षेत्रों में सेवा पर अवधि विस्तार, प्रशिक्षण अवधि की गणना, कूलिंग-ऑफ पीरियड, प्रत्यावर्तन और डिबारमेंट से जुड़े नियमों के बारे में बताया गया.

आईपीएस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े

इसके साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य केंद्रीय संगठनों में आईपीएस अधिकारियों के लिए स्वीकृत पदों और वर्तमान रिक्तियों की स्थिति भी साझा की गई, ताकि अधिकारी उपलब्ध अवसरों को समझकर अपने आवेदन कर सकें. बैठक में शासन सचिव, कार्मिक विभाग अर्चना सिंह और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. राज्य के विभिन्न जिलों और इकाइयों में पदस्थ आईपीएस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े.

बता दें कि वी. श्रीनिवास 1989 बैच के राजस्थान कैडर के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने 17 नवंबर 2025 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला था. वे एक अनुभवी नीति निर्माता हैं, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद राज्य प्रशासन की कमान संभाल रहे हैं और 'विकसित राजस्थान 2047' के विजन को लागू करने व प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

