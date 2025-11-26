Zee Rajasthan
CS वी.श्रीनिवास का सचिवालय में अचानक इंस्पेक्शन, विभागों को दी स्पीड कमांड

Jaipur News : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अब सीधे जमीनी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है. लंबित फाइल रोकने का दौर खत्म हो चुका है आज का सचिवालय निरीक्षण ये साफ संदेश देता है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 26, 2025, 12:48 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 12:48 PM IST

CS V Srinivas Surprise Inspection Secretariat : राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास इन दिनों लगातार सक्रिय मोड में दिखाई दे रहे हैं. पद संभालने के बाद से ही वे विभागों के कामकाज की प्रत्यक्ष मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

हाल ही में तबादला सूची जारी कर अपनी टीम को मजबूत करने के बाद अब उन्होंने विभागवार समीक्षा की रफ्तार भी बढ़ा दी है.

इसी क्रम में मुख्य सचिव ने सचिवालय स्थित कई विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया. सुबह 10 बजे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित प्रस्तावना वाचन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्य सचिव अचानक निरीक्षण के लिए निकल पड़े.

उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने क्रमवार कार्मिक विभाग, प्लानिंग, प्रशासनिक सुधार, और सामान्य प्रशासन विभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया. कंट्रोल रूम से लेकर शाखाओं तक वे खुद फाइल प्रोग्रेस, लंबित मामलों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल करते दिखे.

संदेश साफ था लंबित फाइल रोकने का दौर खत्म, कामकाज में तुरंत गति लाएं. ताजा तबादला सूची के जरिए उन्होंने अपनी पसंद के अधिकारियों को अहम विभागों में तैनात किया है और अब सीधे जमीनी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है.

मुख्य सचिव बनने के बाद यह उनका पहला बड़ा विभागीय निरीक्षण था. इससे पहले उन्होंने संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और उन्हें संविधान की शपथ दिलाई.

कार्यक्रम में एसीएस अभय कुमार, आनंद कुमार, प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा, गायत्री राठौड़, सचिव अमित शर्मा, जोगाराम, अर्चना शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. संयुक्त सचिव और विस्तार अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया.

कार्यक्रम के दौरान संविधान निर्माण प्रक्रिया पर आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें संविधान के बनने की यात्रा को विस्तार से दर्शाया गया.


