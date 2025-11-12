Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खरीदारी करने आए ग्राहक पर चाकू से हमला, दो आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर के मालपुरा गेट थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खरीदारी करने आए ग्राहक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vinay Pant
Published: Nov 12, 2025, 10:50 PM IST | Updated: Nov 12, 2025, 10:50 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं, रामबाग पैलेस जयपुर का एक रात का किराया कितना है ?
7 Photos
Rambagh Palace

क्या आप जानते हैं, रामबाग पैलेस जयपुर का एक रात का किराया कितना है ?

ऐसे बनाएं घर पर राजस्थानी दाल पनिया, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Dal Paniya

ऐसे बनाएं घर पर राजस्थानी दाल पनिया, जानें रेसिपी और फायदे

क्या नवंबर में आ जाएगी PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त? आया नया अपडेट
7 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

क्या नवंबर में आ जाएगी PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त? आया नया अपडेट

IPL 2026: रवींद्र जडेजा को मिल सकती है राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी, क्या CSK में दिखेंगे संजू सैमसन?
12 Photos
IPL 2026

IPL 2026: रवींद्र जडेजा को मिल सकती है राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी, क्या CSK में दिखेंगे संजू सैमसन?

खरीदारी करने आए ग्राहक पर चाकू से हमला, दो आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में मालपुरा गेट थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खरीदारी करने आए ग्राहक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है. वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर ले जाने के दौरान दोनों बदमाशों की परेड भी करवाई. जिससे इलाके में चर्चा का माहौल बना रहा.

मालपुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खरीदारी करने आए ग्राहक पर चाकू से जानलेवा हमले के मामले में आरोपी अरमान और आशिब को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार दोनों बदमाशों ने पुलिस से बचने के लिए अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए थे और जयपुर से भागने की फिराक में थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जिसपर पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबिश देकर धर-दबोचा. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है. गणेश नगर सांगानेर निवासी पप्पू महावर पर चाकू से हमला किया गया. पप्पू महावर शनिवार शाम को जनाना हॉस्पिटल जा रहा था.

इस दौरान वह डिग्गी मालपुरा रोड पर 11 नंबर मिनी बस स्टैंड के पास ठेले से केले खरीदने रुका. जहां मोल-भाव करने पर आरोपी दुकानदारों से कहासुनी हुई और आरोपी दुकानदारों ने चाकू निकालकर पप्पू पर जानलेवा हमला कर दिया. पीड़ित को लहूलुहान हालत में देखकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news