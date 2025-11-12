खरीदारी करने आए ग्राहक पर चाकू से हमला, दो आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में मालपुरा गेट थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खरीदारी करने आए ग्राहक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है. वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर ले जाने के दौरान दोनों बदमाशों की परेड भी करवाई. जिससे इलाके में चर्चा का माहौल बना रहा.

मालपुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खरीदारी करने आए ग्राहक पर चाकू से जानलेवा हमले के मामले में आरोपी अरमान और आशिब को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार दोनों बदमाशों ने पुलिस से बचने के लिए अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए थे और जयपुर से भागने की फिराक में थे.

जिसपर पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबिश देकर धर-दबोचा. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है. गणेश नगर सांगानेर निवासी पप्पू महावर पर चाकू से हमला किया गया. पप्पू महावर शनिवार शाम को जनाना हॉस्पिटल जा रहा था.

इस दौरान वह डिग्गी मालपुरा रोड पर 11 नंबर मिनी बस स्टैंड के पास ठेले से केले खरीदने रुका. जहां मोल-भाव करने पर आरोपी दुकानदारों से कहासुनी हुई और आरोपी दुकानदारों ने चाकू निकालकर पप्पू पर जानलेवा हमला कर दिया. पीड़ित को लहूलुहान हालत में देखकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.