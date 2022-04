जयपुर में बढ़े साइबर ठगी के मामले, ओटीपी शेयर नहीं करने पर भी हो रही घटना

Cyber fraud cases increased in Jaipur incident happening even if OTP is not shared

बीते 24 घंटों में जयपुर में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं. जिनमें साइबर ठगों ने बिना ओटीपी नंबर मांगे ही ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है.

जयपुर: जयपुर में लोगों के साथ साइबर ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. साइबर ठग रोजाना दो से तीन लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाने लगे है. बीते 24 घंटों में जयपुर में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं. जिनमें साइबर ठगों ने बिना ओटीपी नंबर मांगे ही ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया है.

सांगानेर पुलिस ने बताया कि इलाके के बुधसिंहपुरा निवासी ओमप्रकाश की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया. उन्होंने बताया कि उनके पास इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड है. उनके मोबाइल पर कार्ड से संबंधित एक ओटीपी आया, लेकिन उन्होंने वह ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं किया. इसके बावजूद कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिससे उनको जानकारी मिली कि उनके खाते से 38 हज़ार रुपये निकल चुके हैं.

पीड़ित ने जब कस्टमर केयर में बातचीत की तो पता लगा कि दिल्ली में एक कंपनी के जरिए यह ट्रांजैक्शन हुआ है. वही कुछ इसी तरह की ठगी सांगानेर निवासी इमरान के साथ हुई हुई. उनके क्रेडिट कार्ड से ठगों ने 27 हज़ार रुपये निकाल लिए. उनके पास भी एक ओटीपी मोबाइल पर आया था, लेकिन बिना ओटीपी शेयर किए ही बदमाशों ने उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया. सांगानेर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और फिलहाल ठगों के बारे में जानकारी पता लगाने में जुट गई है.