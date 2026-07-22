/साइबर ठगी पर कड़ा एक्शन, 1930 पर कॉल आते ही होल्ड होगा खाता, बैंकों के लिए 'जीरो टाइम लैग' का लक्ष्य

Jaipur News : साइबर ठगी पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने बैंकों को ''जीरो टाइम लैग'' के लक्ष्य के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं. सचिवालय में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की विशेष साइबर समन्वय बैठक में मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए कई अहम फैसले लिए. मुख्य सचिव ने कहा कि 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत मिलते ही बैंक तत्काल कार्रवाई कर संबंधित खाते को होल्ड करें. उन्होंने चिंता जताई कि अभी 10 में से केवल एक मामले में ही समय रहते राशि रुक पा रही है. इसी कड़ी में सभी बैंकों के प्रतिनिधि पुलिस मुख्यालय स्थित 1930 कॉल सेंटर का दौरा करेंगे, ताकि शिकायत निस्तारण प्रक्रिया और पुलिस के साथ समन्वय को बेहतर बनाया जा सके.

190 हॉटस्पॉट शाखाओं पर AI से होगी निगरानी, संदिग्ध खातों पर कसेगा शिकंजा

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बैठक में प्रदेश की 190 चिन्हित हॉटस्पॉट बैंक शाखाओं और संदिग्ध एटीएम पॉइंट्स पर एआई आधारित निगरानी शुरू करने का निर्णय लिया गया. साथ ही स्थानीय पुलिस औचक निरीक्षण भी करेगी. संदिग्ध खातों और म्यूल अकाउंट्स पर सख्ती बढ़ाने, बिना भौतिक सत्यापन बड़े चालू खाते खोलने की प्रक्रिया रोकने और हाई-रिस्क खातों का दोबारा सत्यापन करने का भी फैसला हुआ.

बैंकों में बनेंगे विशेष सहायता काउंटर, पुलिस मुख्यालय पर तैनात होंगे नोडल अधिकारी

मुख्य सचिव ने केवाईसी अपडेट के नाम पर होने वाली ठगी से बचाव के लिए बैंकों को केवल सत्यापित माध्यमों से ही ग्राहकों को सूचना देने के निर्देश दिए. वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी से बचाने के लिए बैंक शाखाओं में विशेष सहायता काउंटर और जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया. बैठक में ये भी तय हुआ कि पुलिस मुख्यालय और साइबर रिस्पॉन्स सेंटर में प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों की नियमित तैनाती रहेगी. मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (एमआरएम) और शिकायत निवारण प्रणाली के जरिए पीड़ितों को जल्द राहत देने की व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी.