/क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी? जयपुर के JK लोन में अस्पताल आया एक केस

Jaipur News: सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे एक बच्चे को जयपुर के जेके लोन अस्पताल स्थित रेयर डिजीज सेंटर ने समय पर उपचार देकर नई जिंदगी की उम्मीद दी है.

डॉक्टर्स के मुताबिक, ये बीमारी भारत में दुर्लभ मानी जाती है, लेकिन जागरूकता और नवजात स्क्रीनिंग की कमी के कारण कई मरीजों का समय पर निदान नहीं हो पाता, जिससे गंभीर जटिलताएं पैदा हो जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग का असर

डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स विभाग के इंचार्ज डॉ. प्रियांशु माथुर ने बताया कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक वंशानुगत (ऑटोसोमल रिसेसिव) आनुवंशिक रोग है, जो जीन में बदलाव के कारण होता है. इस जीन की खराबी से शरीर में बनने वाला म्यूकस (बलगम) अत्यधिक गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है. इसका असर फेफड़ों, अग्न्याशय, लीवर, आंतों समेत शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ता है. रोगियों को बार-बार खांसी, निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ, वजन नहीं बढ़ना, वृद्धि रुकना और पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

जयपुर के जेके लोन अस्पताल के रेयर डिजीज सेंटर में हाल ही में एक पांच वर्षीय बच्चे का इलाज किया गया, जो लंबे समय से लगातार खांसी, बार-बार निमोनिया, वजन नहीं बढ़ने और पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान था.



विश्व में लगभग 70 हजार से अधिक लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस के शिकार

यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यह बीमारी अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है

जबकि भारत में इसे दुर्लभ रोग माना जाता है.

यदि नवजात स्क्रीनिंग की जाए तो कई बच्चों का समय रहते बचाया जा सकता है

सांस संबंधी लक्षण

लगातार या बार-बार खांसी आना

गाढ़ा और चिपचिपा बलगम बनना

बार-बार निमोनिया या फेफड़ों में संक्रमण

सांस लेने में तकलीफ और घरघराहट

बार-बार साइनस संक्रमण

उंगलियों के सिरों का मोटा होना

पाचन संबंधी लक्षण

जन्म के बाद वजन और लंबाई का अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ना

बार-बार चिकना, दुर्गंधयुक्त और तैलीय मल आना

अग्न्याशय (पैंक्रियाज) की कार्यक्षमता कम होना

भोजन से पोषक तत्वों का सही तरीके से अवशोषण न होना

नवजात शिशुओं में आंतों में रुकावट

डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स विभाग OPD में बड़ी संख्या मे दुर्लभ बीमारियों के इलाज से जुड़े मरीज पहुंच रहे हैं, आंकड़ों की मानें तो OPD में हर सप्ताह 125 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं और अभी तक 800 से अधिक दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का इलाज जेनेटिक्स विभाग में किया जा चुका है.

डॉ. प्रियांशु माथुर ने बताया कि देश में जन्मजात विकार नवजात बच्चों की मृत्यु का पांचवां सबसे बड़ा कारण है. राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 22 करोड़ रुपये और बाल संबल योजना के तहत 50 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है.