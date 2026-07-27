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राजस्थान की डेयरियों का सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन, 23 अगस्त को प्रदेशभर में प्रदर्शन

Rajasthan Dairy News: राजस्थान के जिला डेयरी संघों ने RCDF और राज्य सरकार पर करीब 600 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान, डेयरी उत्पादों की बिक्री पर रोक और सहकारिता व्यवस्था को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं. मांगें नहीं माने जाने पर 23 अगस्त को प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है, जिसमें कई जिला डेयरी संघ और दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published:Jul 27, 2026, 06:56 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 06:56 PM IST
राजस्थान की डेयरियों का सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन, 23 अगस्त को प्रदेशभर में प्रदर्शन
Image Credit: AI Genreted Image

Rajasthan Dairy News: दूध बेचने वाली डेयरियां अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं. वजह सिर्फ बकाया भुगतान नहीं, बल्कि अपना ही माल बेचने पर रोक भी है. राजस्थान के जिला डेयरी संघों ने आरसीडीएफ पर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि करोड़ों रुपये फंसे हैं. गोदाम स्टॉक से भरे हैं और अब सहकारिता व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है. 23 अगस्त को प्रदेशभर में बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है.

23 अगस्त को होगा राज्यव्यापी आंदोलन

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राजस्थान की सहकारी डेयरियों और सरकार के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है. प्रदेश के जिला डेयरी संघों ने 23 अगस्त को राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान करते हुए सरकार और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) पर डेयरी व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है. जयपुर डेयरी संघ को छोड़कर भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जोधपुर सहित कई जिला डेयरी संघ आंदोलन में शामिल होंगे.

लगातार बिगड़ रही डेयरियों की आर्थिक स्थिति

डेयरी संघों का आरोप है कि सरकार एक तरफ किसानों और दुग्ध उत्पादकों की योजनाओं का भुगतान महीनों से रोके हुए है. वहीं दूसरी ओर संघों को अपने तैयार उत्पाद खुले बाजार में बेचने की भी अनुमति नहीं दी जा रही. इससे डेयरियों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है. अजमेर डेयरी संघ के अध्यक्ष रामचंद चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत मिलने वाली 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि पिछले सात महीने से लंबित है.

इससे सभी जिला डेयरी संघों का करीब 300 करोड़ बकाया हो चुका है. उनका कहना है कि इसका सीधा असर लाखों दुग्ध उत्पादकों की आय पर पड़ रहा है. वहीं बाल गोपाल योजना के तहत स्कूलों में दूध उपलब्ध कराने के लिए डेयरी संघों ने मिल्क पाउडर की सप्लाई की थी, लेकिन करीब डेढ़ साल से भुगतान नहीं हुआ. इस मद में भी 300 करोड़ से अधिक का बकाया बताया जा रहा है.

केंद्र सरकार के प्रस्तावित सहकारिता कानून को लेकर डेयरी संघों ने जताई चिंता

डेयरी संघों का कहना है कि उनके पास बड़ी मात्रा में बटर, घी और मिल्क पाउडर का स्टॉक जमा है. दूसरे राज्यों की निजी कंपनियां बेहतर कीमत पर इसे खरीदने को तैयार हैं, लेकिन आरसीडीएफ की ओर से बिक्री की अनुमति नहीं दी जा रही. उनका दावा है कि इससे डेयरियों की नकदी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है.

डेयरी संघों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित सहकारिता कानून को लेकर भी चिंता जताई है. उनका कहना है कि यदि सहकारिता विषय को राज्य सूची से हटाकर केंद्र के दायरे में लाया गया, तो जिला दुग्ध सहकारी समितियों और आरसीडीएफ जैसी राज्य स्तरीय संस्थाओं का अस्तित्व प्रभावित हो सकता है. संघों का आरोप है कि मल्टी-स्टेट संस्था सरदार पटेल को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (SPCDF) को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम उठाया जा रहा है.

बहरहाल डेयरी संघों का कहना है कि यदि लंबित भुगतान जारी नहीं हुआ और उनकी मांगों पर सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो 23 अगस्त का आंदोलन पूरे प्रदेश में डेयरी क्षेत्र की सबसे बड़ी आवाज बनेगा. आंदोलन में कई जिला डेयरी संघों के प्रतिनिधि और दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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