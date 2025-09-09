Zee Rajasthan
कोटपूतली में वितरण किए गए DAP खाद के कट्टे, कमी के चलते मची अफरा-तफरी

Jaipur News: राजस्थान में कोटपूतली के बहरोड़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति पर डीएपी खाद के कट्टे वितरण किए गए, जिन्हें लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए. जहां अफरा-तफरी और धक्का-मुक्की होने से पुलिस बुलाई गई. इसके बाद कट्टे वितरण किए गए.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Amit kumar yadav
Published: Sep 09, 2025, 01:32 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 01:32 PM IST

कोटपूतली में वितरण किए गए DAP खाद के कट्टे, कमी के चलते मची अफरा-तफरी

Kotputli, Jaipur News: बहरोड़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति पर डीएपी खाद के कट्टे वितरण किए गए, जिन्हें लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए. जहां अफरा-तफरी और धक्का-मुक्की होने से पुलिस बुलाई गई. इसके बाद कट्टे वितरण किए गए. दरअसल, क्षेत्र में इन दिनों रबी की सरसों की बुवाई के लिए डीएपी खाद की मांग है. पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान हैं.

क्रय-विक्रय समिति द्वारा 4000 बैग डीएपी खाद की मांग भेजी गई, लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद मंगलवार को 600 बैग डीएपी पहुंचे. खाद वितरण की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में किसान सुबह 6 बजे से ही सहकारी समिति के कार्यालय पर पहुंच गए. इनमें महिला किसानों की भी भीड़ रही. वहीं लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करती रहीं. खाद की कमी के चलते भीड़ में अफरा-तफरी मच गई. भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई.

कुछ किसानों ने इस बात पर रोष जताया. उन्हें उचित समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है. जिससे उनकी फसल बुवाई प्रभावित हो रही है. किसानों ने क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के साथ प्रशासन से जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग की ताकि उनकी फसलों को नुकसान न हो सके.

डीएपी खाद के दौरान पुलिस बल के पहुंचने के बाद कतार लगाकर वितरण किया गया. कृषि अधिकारी सुनील कुमार गौरा ने बताया कि क्षेत्र में रवि की फसल करीब 28 हजार हैक्टेयर में बुवाई की जाती है. जिसमें 18 से 19 हजार हैक्टेयर में केवल सरसों की बुवाई होती है. किसानों को सरसों की बिजाई करते समय डीएपी खाद की आवश्यकता होती है.

खाद के लिए सुबह से लाइन लगी किस महिलाओं को गर्मी और उमस से चक्कर आने लगे, जहां लोगों ने महिलाओं को संभाल कर साइड में बिठाया गया.

खाद के लिए सुबह से लाइन लगी किस महिलाओं को गर्मी और उमस से चक्कर आने लगे, जहां लोगों ने महिलाओं को संभाल कर साइड में बिठाया गया.

