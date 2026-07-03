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राजस्थान में अब हाईवे पर अतिक्रमण से लेकर एम्बुलेंस तक बदलेगा सिस्टम, जानिए वजह

Jaipur News: दौसा बस हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने, हाईवे सुरक्षा बढ़ाने, एम्बुलेंस व्यवस्था मजबूत करने और 'जीरो फेटेलिटी' लक्ष्य के साथ सड़क हादसों को कम करने के निर्देश दिए गए हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: Jul 03, 2026, 09:30 AM|Updated: Jul 03, 2026, 09:30 AM
राजस्थान में अब हाईवे पर अतिक्रमण से लेकर एम्बुलेंस तक बदलेगा सिस्टम, जानिए वजह
Image Credit: राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के निर्देश.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर दौसा में हुए भीषण बस हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने इस घटना को केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि पूरे सड़क सुरक्षा तंत्र के लिए गंभीर चेतावनी माना है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

'जीरो फेटेलिटी' लक्ष्य के साथ होगी कार्रवाई

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बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि अब सड़क दुर्घटनाओं में 'जीरो फेटेलिटी' यानी दुर्घटनाओं में मृत्यु की संख्या को न्यूनतम करने के लक्ष्य के साथ काम किया जाएगा. इसके लिए सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों को समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान

बैठक का सबसे अहम फैसला राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्यव्यापी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का रहा. जिला कलेक्टरों को सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स के माध्यम से अवैध पार्किंग और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार का मानना है कि सड़क पर बाधाएं और अवैध पार्किंग कई बार गंभीर हादसों की वजह बनती हैं.

हादसे के हर पहलू की होगी गहन जांच

समीक्षा बैठक में बस और ट्रेलर की फिटनेस, बीमा, दोनों चालकों के रिकॉर्ड, दुर्घटना के बाद आग लगने के कारण, एफएसएल जांच और सीसीटीवी फुटेज सहित सभी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई. साथ ही एक्सप्रेस-वे पर मोड़ों से पहले बड़े साइनेज, पर्याप्त रोशनी, रिफ्लेक्टर, रम्बल स्ट्रिप्स और इलेक्ट्रॉनिक चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए.

गोल्डन ऑवर में बेहतर इलाज पर रहेगा फोकस

सरकार ने माना कि सड़क दुर्घटना के बाद शुरुआती 'गोल्डन ऑवर' में समय पर और बेहतर इलाज मिलने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर चरणबद्ध तरीके से बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में बदला जाएगा. इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर, फायर ब्रिगेड और क्रेन की वैज्ञानिक दूरी पर उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी.

भारी वाहनों पर सख्ती और डिजाइन सुधार के निर्देश

परिवहन विभाग को भारी और व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य कराने के लिए विशेष अभियान चलाने और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही परिवहन यूनियनों और बस ऑपरेटरों के साथ नियमित बैठकें कर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज और निकास स्थलों की डिजाइन सुधारने, अलग लेन विकसित करने, तकनीकी खामियां दूर करने और पुलिस पेट्रोलिंग मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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