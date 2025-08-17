दौसा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के छात्र ने बनाया ड्रोन, उड़ सकता है 900 मीटर की ऊंचाई तक

Dausa News: भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस जरूरत है उन्हें संबल के साथ अच्छा प्लेटफॉर्म देकर तरासने की दौसा जिले के कानपुरा गांव निवासी इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग का छात्र फतेह लाल मीणा लगातार अपने प्रयासों से ऐसी चीज तैयार कर रहा है, जो हर किसी को अचंभित कर रही है. फतेह लाल ने पूर्व में एक रिमोट से चलने वाली साइकिल बनाई और अब उसने ड्रोन बनाया है, जिसकी लागत करीब 30000 रुपये बताई रही है.

फतेह लाल मीणा का कहना है अगर उसे अच्छा प्लेटफार्म मिले तो वह और भी कई ऐसी तकनीक विकसित करता है, जो जरूरत के समय लोगों के काम आएगी. उसका कहना है इस तरह के काम करने में पैसे की जरूरत होती है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह लगातार कुछ ना कुछ बनाते रहे.

हालांकि वह कोशिश कर छोटी-मोटी चीज बनाने का प्रयासरत रहता है. फतेह लाल ने जो ड्रोन बनाया है, वह करीब 900 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है और उस ड्रोन के जरिए एक किलो वजनी चीज इधर से उधर पहुंचाई जा सकती है.

फतेह लाल ने कहा कि मैंने आपदा में फंसे हुए कुछ लोगों का एक वीडियो देखा था, जिन्हें बचाने के लिए पुरानी तकनीक से रस्सी फेंकी जा रही थी. वहीं, से मुझे आईडिया मिला और मैंने ड्रोन बनाना शुरू कर दिया.

आखिरकार मुझे सफलता मिली और इस ड्रोन के जरिए एक छोर से दूसरे छोर तक कोई भी चीज ले जाकर नीचे गिराई जा सकती है.

फतेह लाल का कहना है कि यह रेस्क्यू ड्रोन है और उसे आपदा के समय इस्तेमाल किया जा सकता है. उसने कहा कि अगर इस तरह के ड्रोन हम बल्क में बनाए तो इसकी कीमत छह से सात हजार रुपये आएगी और करीब डेढ़ किलोमीटर तक की ऊंचाई पर यह उड़ सकेगा.

