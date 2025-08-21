दौसा के निजी अस्पताल में लगी आग! तीसरी मंजिल पर उठते धुएं ने बढ़ाई दहशत

Rajasthan News: राजस्थान के दौसा शहर के लालसोट रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल में अचानक धुआं उठता दिखा तो अफरा-तफरी का माहौल हो गया. सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित लेबर रूम ऑपरेशन थियेटर के विंडो एसी में अचानक आग लगी, जिसके चलते लेबर रूम में रखे सामान ने आग पकड़ ली और पूरे अस्पताल परिसर में धुंआ ही धुंआ हो गया. अस्पताल परिसर में धुआं होने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो अधिकतर लोग अस्पताल से बाहर आ गए.

शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल में लगी आग! जांच जारी

हालांकि दो दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया. गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. डिप्टी एसपी रवि कुमार शर्मा और कोतवाल सुधीर उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे, जहां तीसरी मंजिल पर मौजूद सभी लोगों को नीचे उतारा गया. हालांकि आग लगने की वजह क्या रही? इसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. फिलहाल यह भी जांच का विषय है कि अस्पताल परिसर में अग्निशमन यंत्र स्थापित है या नहीं है और है तो क्या वह काम करता है?

पढ़ें दौसा की एक और अहम खबर

Trending Now

Dausa News: लालसोट में सड़क हादसे में आधा दर्जन घायल

राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में कोथून सड़क मार्ग पर गुरुवार को दो कारों की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे कार सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है. वहीं हादसे को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है.