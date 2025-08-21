Zee Rajasthan
mobile app

दौसा के निजी अस्पताल में लगी आग! तीसरी मंजिल पर उठते धुएं ने बढ़ाई दहशत

Dausa News: दौसा शहर के लालसोट रोड स्थित निजी अस्पताल में अचानक आग लग गई. तीसरी मंजिल से उठते धुएं ने मरीजों और स्टाफ में अफरा-तफरी मचा दी. सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचे.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Aug 21, 2025, 19:49 IST | Updated: Aug 21, 2025, 19:49 IST

Trending Photos

प्रतापगढ़ का गांव बना रणभूमि! पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर किया हमला, मकानों में लगाई आग
6 Photos
pratapgarh crime

प्रतापगढ़ का गांव बना रणभूमि! पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर किया हमला, मकानों में लगाई आग

राजस्थान के इस जिले के लोग हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्ञान में बीरबल को भी देते हैं टक्कर!
7 Photos
rajasthan quiz

राजस्थान के इस जिले के लोग हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्ञान में बीरबल को भी देते हैं टक्कर!

Kota Weather Update: धुंआधार बारिश से भीगेगा कोटा, एक-एक मोहल्ले में जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट
6 Photos
rajasthan weathaer update

Kota Weather Update: धुंआधार बारिश से भीगेगा कोटा, एक-एक मोहल्ले में जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

दौसा के निजी अस्पताल में लगी आग! तीसरी मंजिल पर उठते धुएं ने बढ़ाई दहशत

Rajasthan News: राजस्थान के दौसा शहर के लालसोट रोड पर स्थित एक निजी अस्पताल में अचानक धुआं उठता दिखा तो अफरा-तफरी का माहौल हो गया. सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित लेबर रूम ऑपरेशन थियेटर के विंडो एसी में अचानक आग लगी, जिसके चलते लेबर रूम में रखे सामान ने आग पकड़ ली और पूरे अस्पताल परिसर में धुंआ ही धुंआ हो गया. अस्पताल परिसर में धुआं होने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो अधिकतर लोग अस्पताल से बाहर आ गए.

शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल में लगी आग! जांच जारी
हालांकि दो दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया. गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. डिप्टी एसपी रवि कुमार शर्मा और कोतवाल सुधीर उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे, जहां तीसरी मंजिल पर मौजूद सभी लोगों को नीचे उतारा गया. हालांकि आग लगने की वजह क्या रही? इसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. फिलहाल यह भी जांच का विषय है कि अस्पताल परिसर में अग्निशमन यंत्र स्थापित है या नहीं है और है तो क्या वह काम करता है?

पढ़ें दौसा की एक और अहम खबर

Trending Now

Dausa News: लालसोट में सड़क हादसे में आधा दर्जन घायल
राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में कोथून सड़क मार्ग पर गुरुवार को दो कारों की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे कार सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है. वहीं हादसे को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news