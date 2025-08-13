Dausa Road Accident: राजस्थान से लौट रहे लोगों का बीच में ही खत्म हुआ सफर, हादसा ऐसा कि लाश देख कांप गई रूह, 7 बच्चों समेत 11 की तड़पकर मौत

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 7 बच्चे और 4 महिला शामिल है. यह हादसा इतना भयंकर था कि हाईवे पर जिसने भी मौत का मंजर देखा उसके रौंगटे खड़े हो गए. हादसे के बाद सवाल ये उठ रहा है कि जिस पिकअप को सामान ढोने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है. उसी पिकअप में भरकर उत्तर प्रदेश से राजस्थान स्थित खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए लाया गया था. इस बीच ना तो यूपी पुलिस और ना ही राजस्थान पुलिस ने इस गाड़ी की चेकिंग की.

यूपी के रहने वाले थे मृतक

इस भीषण हादसे में सभी मृतक उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले थे. हादसा बुधवार तड़के हुआ, जब श्रद्धालु खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर वापस आ रहे थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही कई लोगों की जान चली गई. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज

दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने बताया कि खाटू श्याम मंदिर से आ रहे श्रद्धालुओं की पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. उन्होंने बताया कि हादसे में घायल हुए करीब 9 लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

7 बच्चों समेत 11 की दर्दनाक मौत

दौसा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में मारे गए सभी 11 श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले थे. यह हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कंटेनर से टकरा गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से कुछ को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है. प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को सूचित कर दिया है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. स्थानीय लोग और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

