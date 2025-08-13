Zee Rajasthan
mobile app

Dausa Road Accident: राजस्थान से लौट रहे लोगों का बीच में ही खत्म हुआ सफर, हादसा ऐसा कि लाश देख कांप गई रूह, 7 बच्चों समेत 11 की तड़पकर मौत

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल थीं. पढ़ें पूरी खबर, वो भी विस्तार से…

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 13, 2025, 09:47 IST | Updated: Aug 13, 2025, 09:47 IST

Trending Photos

जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर क्यों है इतना खास, जाने इसकी वजह
7 Photos
rajasthan temple

जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर क्यों है इतना खास, जाने इसकी वजह

राजस्थान के इस मंदिर को है वरदान, दर्शन करते ही पक्की हो जाती है सरकारी नौकरी!
7 Photos
jaipur news

राजस्थान के इस मंदिर को है वरदान, दर्शन करते ही पक्की हो जाती है सरकारी नौकरी!

Dausa Road Accident: 11 मौतों से दहल गया राजस्थान! खून से सनी सड़क, बिखरे पड़े चीथड़े कंपा देंगे रूह
6 Photos
Dausa News

Dausa Road Accident: 11 मौतों से दहल गया राजस्थान! खून से सनी सड़क, बिखरे पड़े चीथड़े कंपा देंगे रूह

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज कहां होगी बारिश, कहां मौसम साफ, जानें अपने जिले का हाल
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज कहां होगी बारिश, कहां मौसम साफ, जानें अपने जिले का हाल

Dausa Road Accident: राजस्थान से लौट रहे लोगों का बीच में ही खत्म हुआ सफर, हादसा ऐसा कि लाश देख कांप गई रूह, 7 बच्चों समेत 11 की तड़पकर मौत

Dausa Road Accident: राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 7 बच्चे और 4 महिला शामिल है. यह हादसा इतना भयंकर था कि हाईवे पर जिसने भी मौत का मंजर देखा उसके रौंगटे खड़े हो गए. हादसे के बाद सवाल ये उठ रहा है कि जिस पिकअप को सामान ढोने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है. उसी पिकअप में भरकर उत्तर प्रदेश से राजस्थान स्थित खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए लाया गया था. इस बीच ना तो यूपी पुलिस और ना ही राजस्थान पुलिस ने इस गाड़ी की चेकिंग की.

यूपी के रहने वाले थे मृतक
इस भीषण हादसे में सभी मृतक उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले थे. हादसा बुधवार तड़के हुआ, जब श्रद्धालु खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर वापस आ रहे थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही कई लोगों की जान चली गई. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज
दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने बताया कि खाटू श्याम मंदिर से आ रहे श्रद्धालुओं की पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. उन्होंने बताया कि हादसे में घायल हुए करीब 9 लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

Trending Now

7 बच्चों समेत 11 की दर्दनाक मौत
दौसा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में मारे गए सभी 11 श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले थे. यह हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कंटेनर से टकरा गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से कुछ को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है. प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को सूचित कर दिया है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. स्थानीय लोग और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dausa Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news