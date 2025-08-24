Zee Rajasthan
mobile app

Dausa News: दौसा में भी बारिश ने मचाई तबाही, बांध का साथ-साथ शहर भी हुआ जलमग्न, प्रशासन अलर्ट

Dausa News: दौसा में बारिश का कहर! मोरेल, सूरजपुरा और रेडिया बांध लबालब, निचले इलाकों में जलभराव. खरीफ की फसलें आड़ी पड़ने से किसानों की चिंता बढ़ी, बाजरे की फसल को खासा नुकसान. मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश का दौर जारी रहेगा, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 24, 2025, 09:12 IST | Updated: Aug 24, 2025, 09:12 IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज भी जमकर कहर बरपाएगा मानसून, भयंकर बारिश में ढह गई आमेर फोर्ट की 200 फुट ऊँची दीवार, इन जिलों के लिए RED अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज भी जमकर कहर बरपाएगा मानसून, भयंकर बारिश में ढह गई आमेर फोर्ट की 200 फुट ऊँची दीवार, इन जिलों के लिए RED अलर्ट जारी

अलवर में बाढ़ जैसे हालात! दुकानों-घरों में घुसा गंदा पानी
7 Photos
Alwar news

अलवर में बाढ़ जैसे हालात! दुकानों-घरों में घुसा गंदा पानी

खुले आसमान और टेंट में बिताएं रेगिस्तान की रात, यही है जैसलमेर का असली जादू!
6 Photos
jaisalmer tourist places

खुले आसमान और टेंट में बिताएं रेगिस्तान की रात, यही है जैसलमेर का असली जादू!

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 28 अगस्त तक अलर्ट जारी
9 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, 28 अगस्त तक अलर्ट जारी

Dausa News: दौसा में भी बारिश ने मचाई तबाही, बांध का साथ-साथ शहर भी हुआ जलमग्न, प्रशासन अलर्ट

Dausa News: दौसा जिले में देर रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, और आकाश में घने काले बादल छाए हुए हैं, जिससे मौसम साफ होने के आसार नहीं दिख रहे. मोरेल, सूरजपुरा और रेडिया बांध पानी से लबालब हो चुके हैं, जबकि जिले के अन्य बांधों में भी पानी की आवक लगातार जारी है. जिले के अधिकतर एनिकट और तालाब भी पानी से भर गए हैं.

लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है, और खेतों में भी पानी भर गया है. कई स्थानों पर खरीफ की फसलें आड़ी पड़ गई हैं, जिससे विशेष रूप से बाजरे की फसल को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है.

दौसा जिले में देर रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, और आकाश में घने काले बादल छाए होने के कारण मौसम साफ होने के आसार नहीं दिख रहे. जिले के मोरेल, सूरजपुरा और रेडिया बांध पानी से लबालब होकर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जबकि अन्य बांधों में भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है. जिले के अधिकतर एनिकट और तालाब भी पानी से भर चुके हैं.

Trending Now

लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और खेतों में पानी भरने से कई स्थानों पर खरीफ की फसलें, विशेष रूप से ज्वार, बाजरा और दालों की फसल, आड़ी पड़ गई हैं, जिससे किसानों को नुकसान की आशंका सता रही है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. इस बीच, भारी बारिश को देखते हुए पुलिस, प्रशासन, सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं. जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर है कि कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में स्थित डिप्टी एसपी के कार्यालय तक पानी पहुंच गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी। राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news