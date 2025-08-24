Dausa News: दौसा में भी बारिश ने मचाई तबाही, बांध का साथ-साथ शहर भी हुआ जलमग्न, प्रशासन अलर्ट

Dausa News: दौसा में बारिश का कहर! मोरेल, सूरजपुरा और रेडिया बांध लबालब, निचले इलाकों में जलभराव. खरीफ की फसलें आड़ी पड़ने से किसानों की चिंता बढ़ी, बाजरे की फसल को खासा नुकसान. मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश का दौर जारी रहेगा, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत.
Trending Photos
Dausa News: दौसा जिले में देर रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, और आकाश में घने काले बादल छाए हुए हैं, जिससे मौसम साफ होने के आसार नहीं दिख रहे. मोरेल, सूरजपुरा और रेडिया बांध पानी से लबालब हो चुके हैं, जबकि जिले के अन्य बांधों में भी पानी की आवक लगातार जारी है. जिले के अधिकतर एनिकट और तालाब भी पानी से भर गए हैं.
लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है, और खेतों में भी पानी भर गया है. कई स्थानों पर खरीफ की फसलें आड़ी पड़ गई हैं, जिससे विशेष रूप से बाजरे की फसल को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है.
दौसा जिले में देर रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, और आकाश में घने काले बादल छाए होने के कारण मौसम साफ होने के आसार नहीं दिख रहे. जिले के मोरेल, सूरजपुरा और रेडिया बांध पानी से लबालब होकर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जबकि अन्य बांधों में भी पानी की आवक लगातार बनी हुई है. जिले के अधिकतर एनिकट और तालाब भी पानी से भर चुके हैं.
लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और खेतों में पानी भरने से कई स्थानों पर खरीफ की फसलें, विशेष रूप से ज्वार, बाजरा और दालों की फसल, आड़ी पड़ गई हैं, जिससे किसानों को नुकसान की आशंका सता रही है.
मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. इस बीच, भारी बारिश को देखते हुए पुलिस, प्रशासन, सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं. जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर है कि कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में स्थित डिप्टी एसपी के कार्यालय तक पानी पहुंच गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी। राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!