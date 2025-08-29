Dausa: नाबालिग अपहरण की साजिश नाकाम, भीड़ के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी

Rajasthan News: राजस्थान के दौसा जिले के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के मलवास गांव से घर के बाहर से एक नाबालिग लड़की को दो कार सवार युवक कार में बिठाकर ले जाने लगे तो परिजनों को घटना का पता लगा. परिजनों और ग्रामीणों ने कार का पीछा कर युवकों से लड़की को छुड़वाया, लेकिन युवक मौके से कार लेकर फरार हो गए. इस दौरान एक ओर जहां परिजनों ने कार का पीछा किया तो वही दूसरी ओर पूरे मामले की पुलिस को भी सूचना दी गई.

लड़की के परिजनों की सूचना पर रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस और नांगल राजावतान थाना पुलिस ने भी युवकों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो कार सवार दोनों युवक रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में पुलिस की गिरफ्त में आए. उस दौरान बड़ी तादाद में वहां लोग भी इकट्ठे हो गए. रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़कर नांगल राजावतान थाना पुलिस के हवाले कर दिया. अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है. पुलिस के माने तो आरोपी दो युवकों में से एक युवक लड़की से पहले से ही परिचित था. परिजनों द्वारा थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है.

