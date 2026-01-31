Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 28 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन

Jaipur News: सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है. सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि सरकार की मंशा आधिकाधिक पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करना है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashish chauhan
Published: Jan 31, 2026, 07:05 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 07:05 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Marwari mirch ka achar

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में फरवरी का स्वागत बरस कर करेंगे 'मेघ'! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में फरवरी का स्वागत बरस कर करेंगे 'मेघ'! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

अरे भैया... आज फिर डूब गई चांदी की लुटिया, सोने के दामों की भी हुई पिटाई, जानें गिरावट के बाद आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

अरे भैया... आज फिर डूब गई चांदी की लुटिया, सोने के दामों की भी हुई पिटाई, जानें गिरावट के बाद आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

Gold Silver Rate: सुनो, सुनो... इतने गिरे गोल्ड के दाम! सोच भी नहीं सकते आप, पढ़िए दोपहर 1 बजे के बाद के लेटेस्ट रेट
6 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Gold Silver Rate: सुनो, सुनो... इतने गिरे गोल्ड के दाम! सोच भी नहीं सकते आप, पढ़िए दोपहर 1 बजे के बाद के लेटेस्ट रेट

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 28 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन

Jaipur News: सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है. सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि सरकार की मंशा आधिकाधिक पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि जो छात्र आवेदन नहीं कर पाए हैं. वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तुरंत आवेदन करें.

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए छात्रवृति पोर्टल पर राजकीय या निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पंजीयन या नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता एवं पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आदि अद्यतन करने, राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विधार्थियों द्वारा पेपरलैस ऑनलाईन आवेदन पंजीकरण कर आवदेन करने के लिए तिथि बढ़ाई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना से संबंधित शिक्षण संस्थाओं के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन या नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर सूचनाएं अपडेट करने के लिए पोर्टल पर व्यवस्था शुरू कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाएं अपनी संस्था से संबंधित सूचनाएं एवं दस्तावेजों की निर्धारित स्थान और निर्देशानुसार पूर्ति करना सुनिश्चित करें.

सूचना सबमिट करने से पूर्व विशेष रूप से जांच लें कि सभी सूचना पूर्ण एवं सही भरी जाए. आवश्यक दस्तावेज एवं फीस की सूचना भी सही रूप में दर्ज करें. योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त सहित अन्य छात्रवृति योजनाओं में आवेदन कर सकेंगे.

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के छात्रवृति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पहले 31 जनवरी निर्धारित की गई थी. अब विद्यार्थी 28 फरवरी तक एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाइन छात्रवृति आवेदन कर सकेंगे. साथ ही संस्था द्वारा भी अपनी सूचनाएं पोर्टल पर 28 फरवरी तक अद्यतन की जा सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news