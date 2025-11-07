Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर डंपर हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 15, नशे में चालक ने रौंदी थीं जिंदगियां

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में बुधवार देर रात हुए दर्दनाक डंपर हादसे में मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 15 हो गई है. एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान सीकर निवासी एक युवती ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या में एक और इजाफा हो गया. हादसे में घायल कई लोग अब भी जयपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 07, 2025, 01:49 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 01:49 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां मिलता है सफेद सोना?
10 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां मिलता है सफेद सोना?

राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना, जानिए कब खाते में आते हैं 70 हजार रुपये?
5 Photos
Lado Protsahan Yojana

राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना, जानिए कब खाते में आते हैं 70 हजार रुपये?

भारत की आत्मा का स्वर है 'वंदे मातरम्', केवल शब्दों का संग्रह नहीं: 150वीं वर्षगाठ पर बोले CM भजनलाल शर्मा
6 Photos
SMS Stadium

भारत की आत्मा का स्वर है 'वंदे मातरम्', केवल शब्दों का संग्रह नहीं: 150वीं वर्षगाठ पर बोले CM भजनलाल शर्मा

लंदन में छाया राजस्थान का जादू ! WTM में दिखा शाही वैभव और संस्कृति के रंग, डिप्टी सीएम दीया कुमारी रही मौजूद
7 Photos
Diya Kumari

लंदन में छाया राजस्थान का जादू ! WTM में दिखा शाही वैभव और संस्कृति के रंग, डिप्टी सीएम दीया कुमारी रही मौजूद

जयपुर डंपर हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 15, नशे में चालक ने रौंदी थीं जिंदगियां

Jaipur News: जयपुर में बुधवार देर रात हुए दर्दनाक डंपर हादसे में मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 15 हो गई है. एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान सीकर निवासी एक युवती ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या में एक और इजाफा हो गया. हादसे में घायल कई लोग अब भी जयपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

गुरुवार को पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को घटनास्थल (लोहामंडी क्षेत्र) में ले जाकर घटनाक्रम का पुनर्निर्माण कराया. वहां आरोपी ने कबूल किया कि वह नशे की हालत में था और डंपर पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके चलते यह भीषण हादसा हुआ. आरोपी ने बताया कि उसने तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई और मोड़ लेते समय सड़क पर चल रहे लोगों को रौंद दिया.

पहले भी तोड़ा था ट्रैफिक नियम
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी चालक पहले भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चुका है. जानकारी के अनुसार, करीब एक साल पहले आरोपी ने सीकर जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र में एक ओवरलोड डंपर तेज रफ्तार से चलाया था. इस पर उसके खिलाफ 25 अप्रैल 2024 को अजीतगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस कर रही है ड्राइवर के लाइसेंस की जांच
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस है या नहीं. हालांकि चालक ने दावा किया है कि उसके पास लाइसेंस मौजूद है लेकिन अब तक पुलिस को वह दस्तावेज नहीं मिला है. पुलिस ने कहा है कि यदि वैध लाइसेंस नहीं पाया गया तो चालक पर अतिरिक्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

मृतकों के परिवारों में मातम
इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे जयपुर शहर में शोक की लहर है. लोहामंडी इलाका गुरुवार को भी भारी पुलिस बंदोबस्त में रहा. कई सामाजिक संगठनों ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news