जयपुर डंपर हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 15, नशे में चालक ने रौंदी थीं जिंदगियां

Jaipur News: जयपुर में बुधवार देर रात हुए दर्दनाक डंपर हादसे में मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 15 हो गई है. एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान सीकर निवासी एक युवती ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या में एक और इजाफा हो गया. हादसे में घायल कई लोग अब भी जयपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

गुरुवार को पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को घटनास्थल (लोहामंडी क्षेत्र) में ले जाकर घटनाक्रम का पुनर्निर्माण कराया. वहां आरोपी ने कबूल किया कि वह नशे की हालत में था और डंपर पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके चलते यह भीषण हादसा हुआ. आरोपी ने बताया कि उसने तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई और मोड़ लेते समय सड़क पर चल रहे लोगों को रौंद दिया.

पहले भी तोड़ा था ट्रैफिक नियम

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी चालक पहले भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चुका है. जानकारी के अनुसार, करीब एक साल पहले आरोपी ने सीकर जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र में एक ओवरलोड डंपर तेज रफ्तार से चलाया था. इस पर उसके खिलाफ 25 अप्रैल 2024 को अजीतगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस कर रही है ड्राइवर के लाइसेंस की जांच

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस है या नहीं. हालांकि चालक ने दावा किया है कि उसके पास लाइसेंस मौजूद है लेकिन अब तक पुलिस को वह दस्तावेज नहीं मिला है. पुलिस ने कहा है कि यदि वैध लाइसेंस नहीं पाया गया तो चालक पर अतिरिक्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

मृतकों के परिवारों में मातम

इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे जयपुर शहर में शोक की लहर है. लोहामंडी इलाका गुरुवार को भी भारी पुलिस बंदोबस्त में रहा. कई सामाजिक संगठनों ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

