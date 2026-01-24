Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

UGC की नई गाइडलाइंस 2026 पर बहस तेज, जानें छात्रों की राय

UGC New Guidelines 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से वर्ष 2026 से लागू होने वाली उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से जुड़ी नई गाइडलाइंस को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हो गई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Preeti tanwar
Published: Jan 24, 2026, 10:53 PM IST | Updated: Jan 24, 2026, 10:53 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में शीतलहर का कहर जारी! इन जिलों में माइनस में पहुंचा तापमान
8 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में शीतलहर का कहर जारी! इन जिलों में माइनस में पहुंचा तापमान

घोड़ी चढ़ा हत्यारा हनुमान प्रसाद, हाथों में वरमाला लिए प्रिया सेठ की दुल्हन वाली फोटोज वायरल
8 Photos
jaipur crime

घोड़ी चढ़ा हत्यारा हनुमान प्रसाद, हाथों में वरमाला लिए प्रिया सेठ की दुल्हन वाली फोटोज वायरल

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं दाल ढोकली, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Marwari Dal Dhokli

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं दाल ढोकली, जानें रेसिपी और फायदे

चांदी हुई बेकाबू, आसमान नहीं अब चांद छू रही कीमतें! जानें क्या है आज के सिल्वर के रेट
6 Photos
silver rate today

चांदी हुई बेकाबू, आसमान नहीं अब चांद छू रही कीमतें! जानें क्या है आज के सिल्वर के रेट

UGC की नई गाइडलाइंस 2026 पर बहस तेज, जानें छात्रों की राय

UGC New Guidelines 2026: यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से वर्ष 2026 से लागू होने वाली उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से जुड़ी नई गाइडलाइंस को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हो गई है. इन गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों को समान अवसर देना है, लेकिन अब इस गाइडलाइन पर बहस छिड़ चुकी है. सोशल मीडिया पर ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, कोई इसके पक्ष में है, तो कोई विपक्ष में है. अब यह राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है.

इस गाइडलाइन की क्यों पड़ी जरूरत

पिछले कई वर्षों से यह देखा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में कुछ वर्गों के छात्रों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है. कई बार उनकी शिकायतों पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता. इसी समस्या को दूर करने के लिए यूजीसी ने वर्ष 2026 के लिए ये नई गाइडलाइंस तैयार की है, ताकि हर छात्र को सुरक्षित और समान माहौल मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नई गाइडलाइंस में क्या है

विश्वविद्यालय में एक इक्विटी कमिटी होगी, हर विश्वविद्यालय में समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell) को मजबूत किया जाएगा. भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए स्पष्ट व्यवस्था होगी. प्रवेश प्रक्रिया और पढ़ाई से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता रखी जाएगी.

राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों की प्रतिक्रिया

इस मुद्दे पर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत के दौरान अधिकतर छात्रों का कहना है कि ये गाइडलाइंस भेदभाव रोकने के लिए जरूरी हैं. एक छात्र ने कहा कि अगर ये नियम सही तरह से लागू होते हैं, तो कैंपस में सभी छात्रों को बराबरी महसूस होगी. हालांकि कुछ छात्रों का यह भी कहना है कि इन गाइडलाइंस में कुछ बदलाव होने चाहिए, ताकि सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो.

छात्रों का मानना है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो सभी के लिए समान और न्यायपूर्ण हो. वहीं कुछ छात्रों ने इसे राजनीति से दूर रखने की बात कही. छात्रों ने साफ कहा कि इस मुद्दे को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, उनके अनुसार शिक्षा से जुड़े फैसले केवल छात्रों के भविष्य और भलाई को ध्यान में रखकर होने चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news