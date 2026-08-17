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Nikay Chunav: डीग में निकाय चुनाव की तैयारी में लगा पांचवा गियर, 6 नगर निकायों के वार्डों में आरक्षण तय, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Nikay Chunav: डीग जिले में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर वार्ड आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी हो गई है. डीग, कुम्हेर, बृजनगर, सीकरी, पहाड़ी और कामां समेत 6 नगरीय निकायों के वार्डों में एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के साथ महिला आरक्षण का निर्धारण किया गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Devendra singh
Published:Aug 17, 2026, 03:13 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 03:13 PM IST
Nikay Chunav: डीग में निकाय चुनाव की तैयारी में लगा पांचवा गियर, 6 नगर निकायों के वार्डों में आरक्षण तय, देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: Deeg Municipal Election

Deeg Municipal Election: डीग जिले में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. सोमवार को पंचायत समिति सभागार डीग में जिले की छह नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई. इस दौरान अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग के वार्डों के साथ महिला आरक्षण भी तय किया गया. पूरी प्रक्रिया संबंधित नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से कराई गई. जिला कलक्टर मयंक मनीष ने कहा कि वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया निष्पक्ष और नियमानुसार पूरी की गई है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए.


डीग नगर परिषद में 40 वार्डों का आरक्षण
डीग नगर परिषद में कुल 40 वार्ड हैं. इनमें अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 22, 28, 37, 34, 07, 29, 32, 13, 40 और 10 आरक्षित किए गए हैं. इनमें वार्ड 22, 29 और 10 एससी महिला के लिए हैं. ओबीसी के लिए वार्ड 30, 15, 02, 27, 36, 03, 33 और 17 आरक्षित किए गए हैं. इनमें वार्ड 15, 03 और 36 ओबीसी महिला के लिए हैं. सामान्य महिला के लिए वार्ड 23, 24, 06, 09, 39, 08 और 35 आरक्षित किए गए हैं. वहीं वार्ड 12 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है.

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कुम्हेर में 25 वार्डों की स्थिति
कुम्हेर नगर पालिका में कुल 25 वार्ड हैं. यहां एससी के लिए वार्ड 21, 23, 22, 24, 11, 25, 19 और 12 आरक्षित किए गए हैं. इनमें 23, 11 और 19 एससी महिला के लिए हैं. ओबीसी के लिए वार्ड 02, 08, 20 और 18 आरक्षित किए गए हैं, जबकि वार्ड 02 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है. सामान्य महिला के लिए 03, 09, 17 और 14 वार्ड रखे गए हैं. सामान्य वर्ग के लिए 04, 15, 13, 07, 01, 10, 05, 06 और 16 वार्ड हैं.


बृजनगर में 35 वार्डों का आरक्षण
बृजनगर नगर पालिका में कुल 35 वार्ड हैं. यहां एससी के लिए 11, 13, 10, 30, 25, 27, 29 और 26 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. इनमें 26, 13 और 27 एससी महिला के लिए हैं. ओबीसी वर्ग में 19, 03, 04, 07, 16, 22 और 28 वार्ड रखे गए हैं. इनमें 16 और 07 ओबीसी महिला के लिए हैं. सामान्य महिला के लिए 15, 20, 08, 02, 23, 14 और 09 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. बृजनगर में एसटी के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं किया गया है.


सीकरी में 25 वार्ड, महिला आरक्षण भी तय
सीकरी नगर पालिका में 25 वार्ड हैं. एससी के लिए वार्ड 3, 7 और 11 आरक्षित किए गए हैं. इनमें वार्ड 11 एससी महिला के लिए है. एसटी के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं है. ओबीसी के लिए 1, 14, 25, 16 और 21 वार्ड हैं. इनमें 25 और 21 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं. सामान्य महिला के लिए 23, 24, 04, 12, 10 और 15 वार्ड रखे गए हैं. बाकी वार्ड सामान्य वर्ग में शामिल हैं.


पहाड़ी में 20 वार्डों का आरक्षण
पहाड़ी नगर पालिका के 20 वार्डों में एससी के लिए 03, 01, 13 और 06 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. इनमें वार्ड 13 एससी महिला के लिए है. ओबीसी के लिए 12, 09, 05 और 10 वार्ड हैं, जिसमें 05 ओबीसी महिला के लिए है. सामान्य महिला के लिए 02, 14, 18 और 20 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. वहीं 04, 07, 08, 11, 15, 16, 17 और 19 सामान्य वर्ग के लिए हैं. पहाड़ी में एसटी के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं किया गया.


कामां में 35 वार्डों का आरक्षण
कामां नगर पालिका में कुल 35 वार्ड हैं. एससी के लिए 30, 29, 13, 20 और 16 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. इनमें 30 और 13 एससी महिला के लिए हैं. एसटी के लिए वार्ड 09 आरक्षित किया गया है. ओबीसी के लिए 06, 04, 31, 21, 05, 27 और 08 वार्ड रखे गए हैं. इनमें 31 और 06 ओबीसी महिला के लिए हैं. सामान्य महिला के लिए 01, 12, 34, 07, 35, 03 और 23 वार्ड आरक्षित किए गए हैं. इसके अलावा 19, 14, 22, 15, 10, 26, 32, 28, 18, 24, 02, 25, 11, 33 और 17 सामान्य वर्ग के लिए हैं.


अब आगे बढ़ेगी चुनावी प्रक्रिया
वार्डों के आरक्षण का निर्धारण होने के बाद अब संबंधित नगरीय निकायों में आगामी चुनाव को लेकर आगे की जरूरी प्रक्रिया शुरू होगी. लॉटरी के दौरान संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी रही. जिला प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया में सहयोग के लिए सभी का आभार जताया.

छह नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ ही अब स्थानीय स्तर पर चुनावी तैयारियों को भी गति मिलने की उम्मीद है. उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण की यह स्थिति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब इसी आधार पर संबंधित वार्डों में चुनावी दावेदारी और आगे की रणनीति तय की जाएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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