राजस्थान में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा पर सवाल, न्याय संहिता के उपकरण फाइलों में अटके

Jaipur News: राजस्थान में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा पर अमल की रफ्तार सवालों के घेरे में है. जिस घोषणा का मकसद था दण्ड के स्थान पर न्याय संहिता को जमीन पर उतारना, वही घोषणा आज फाइलों, स्वीकृतियों और लंबित राशियों में उलझती नजर आ रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Feb 08, 2026, 04:28 PM IST | Updated: Feb 08, 2026, 04:28 PM IST

राजस्थान में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा पर सवाल, न्याय संहिता के उपकरण फाइलों में अटके

Jaipur News: राजस्थान में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा पर अमल की रफ्तार सवालों के घेरे में है. जिस घोषणा का मकसद था दण्ड के स्थान पर न्याय संहिता को जमीन पर उतारना, वही घोषणा आज फाइलों, स्वीकृतियों और लंबित राशियों में उलझती नजर आ रही है. पुलिस आधुनिकीकरण से जुड़ा यह मामला अब सीधे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है.

विधानसभा में 12 मार्च 2025 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे दण्डात्मक कानूनों को समाप्त कर, देश में न्याय संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया. इसके लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों की खरीद के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया.

इस घोषणा के क्रियान्वयन के तहत गृह विभाग ने 21 अप्रेल 2025 को पुलिस विभाग के लिए 30 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया. नियमों के तहत 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़ते हुए पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगे गए. इसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से 8 मई 2025 को 33 करोड़ 51 लाख 16 हजार 950 रुपए का वित्तीय प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया.

इसके बाद 6 जून 2025 को गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई, लेकिन पूरी राशि के बजाय सिर्फ 9 करोड़ 74 लाख रुपये की ही स्वीकृति दी गई. इस राशि से कुछ उपकरणों की खरीद प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन बड़े और अहम उपकरणों की खरीद अब भी अधूरी है.

इधर पुलिस महकमे का साफ कहना है कि शेष राशि की स्वीकृति के बिना जरूरी उपकरण खरीदे ही नहीं जा सकते और जब उपकरण नहीं होंगे, तो न्याय संहिता का समुचित और प्रभावी क्रियान्वयन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा. पुलिस विभाग ने वित्त विभाग की शर्तों और सीमाओं के बावजूद दोबारा अनुरोध भेजने की आवश्यकता जताई है.

पुलिस महकमे में इसको लेकर चर्चा है कि जब बजट में घोषणा हो चुकी है, तो फिर उसके पूरे अमल में देरी क्यों हो रही है और क्या फाइलों की इस रफ्तार से न्याय व्यवस्था में सुधार का सपना पूरा हो पाएगा.

