Alwar Rape Case: सिख समाज का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा पीड़िता के घर, दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान का घेराव करने की दी चेतावनी

Alwar: रायसिख परिवार की एक मंदबुद्धि नाबालिग से हुई हैवानियत पर दिल्ली से सिख समाज के लोगों ने आकर एसपी से मुलाकात की और न्याय की मांग की. कब होगा न्याय अलवर की निर्भया के साथ, पांच दिन बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है.

हालांकि जयपुर की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस का बयान आ चुका है कि दुष्कर्म नहीं हुआ, उसके बाद लगातार आक्रोश बनता जा रहा है. आखिर किशोरी के साथ फिर ऐसा क्या हुआ जिससे उसके इंटरनल पार्ट पर गंभीर चोट आई, पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है. आज दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य अलवर पहुंचे, यहां मालाखेड़ा बाजार अलवर स्थित गुरुदारे में समाज के लोगों ने मीटिंग की. उसके बाद अरावली विहार थाने में पहुंचे जहां एसपी से मुलाकात की, इनमें शामिल आत्मा सिंह लुभाना ने कहा कि पूरे मामले पर संशय बना हुआ है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

घटना से लगता है आरोपी किशोरी से ज्यादती करने के बाद वह हत्या के इरादे से उसे पुल से नीचे पटकना चाहते थे. उन्होंने कहा एसपी ने आश्वासन दिया है कि ऊपर से कोई दबाव नहीं है. अगर ऐसा हुआ तो मैं रिजाइन कर जाऊंगी, इसके साथ ही लुभाना ने कहा अगर न्याय नहीं मिला तो दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का घेराव करेंगे.

यहां मौजूद एडवोकेट सरदार तारासिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस अधीक्षक ने हमे ठंडे छींटे दिए और तस्सली देने का प्रयास किया. तारा सिंह ने कहा कि जो पुलिस सात मिनट में घटना होने की बात करती है, यह सम्भव नहीं है. पुलिस ना तो आज तक घटना के कारण का खुलासा कर पाई और ना ही आरोपी को पकड़ पाई. गहलोत साहब कहते हैं कि इस मामले में राजनीति ना करें, इसमें राजनीति नही हैं. हमारी बच्ची के साथ जो घिनौना कृत्य हुआ है, उसके आरोपियों को अगर पांच-सात दिन में गिरफ्तार नहीं किया गया तो देश भर में सिख समाज आंदोलन करेगा.

सीएम गहलोत का ट्वीट

घटना पर सुबह सीएम गहलोत (CM Ashok Gehlot) का ट्वीट आया था. वहीं बीजेपी के आक्रामक रवैया को देखते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और लिखा कि अलवर की मंदबुद्धि नाबालिग लड़की के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसे लेकर भाजपा राजनीति कर रही है और दुर्भावनापूर्ण प्रचार में लिप्त है. वे इस तरह के दुर्भावनापूर्ण अभियान की वजह से परिवार के सदस्यों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं और उनकी परेशानी को बढ़ा रहे हैं. यह रवैया निंदनीय है.

The BJP is indulging in malicious publicity for the sake of politics over the unfortunate incident involving mentally challenged girl from Alwar. They are least bothered about the agony family members are undergoing due to such malicious campaign. This attitude is condemnable.

