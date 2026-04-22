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राजस्थान से कैसे जुड़ा दिल्ली मर्डर केस? 22 साल की युवती की नौकर ने की हत्या

Rajasthan Crime: दिल्ली की पॉश कॉलोनी में 22 मार्च को एक 22 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई, जो राजस्थान के जुड़ा हुआ. इस मामले में पुलिस जांच कर रही है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 22, 2026, 03:38 PM|Updated: Apr 22, 2026, 03:38 PM
राजस्थान से कैसे जुड़ा दिल्ली मर्डर केस? 22 साल की युवती की नौकर ने की हत्या
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Rajasthan Crime: दक्षिणी दिल्ली की अमर कॉलोनी में बुधवार यानी 22 मार्च को एक 22 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई. पुलिस को मामले में घर के एक पूर्व नौकर के शामिल होने का संदेह है.

जानकारी के अनुसार, उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है. घटनास्थल पर मिले मोबाइल फोन चार्जिंग केबल से उसकी हत्या की गई है. लड़की ने इंजीनियरिंग की हुई थी, अब UPSC की तैयारी कर रही थी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि घटना की सूचना बुधवार को तब मिली जब उसके माता-पिता टहलने के लिए बाहर गए थे. आशंका है कि घरेलू नौकर ने घर में घुसकर लड़की की हत्या कर दी. आरोपी नौकर को डेढ़ महीने पहले पैसों की हेराफेरी करने के आरोप में नौकरी से निकला गया था.

नौकर जानता था कि सुबह दोनों पति-पत्नी वॉक पर और जिम जाते है इसलिए सुबह आया. दिन में 2 मेड और आती है इसलिए सुबह का वक्त चुना.नौकर का नाम राहुल बताया जा रहा है और राजस्थान का रहने वाला है. इसको लेकर जांच की जा रही है.
कहा जा रहा है कि लड़की की हत्या मोबाइल चार्जर की केबल से की गई है. हत्या से पहले रेप किए जाने का भी शक है. संदिग्ध को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है और अधिकारी वर्तमान में आरोपी का पता लगाने के लिए अमर कॉलोनी में सीसीटीवी फुटेज को स्कैन कर रहे हैं.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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