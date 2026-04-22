/राजस्थान से कैसे जुड़ा दिल्ली मर्डर केस? 22 साल की युवती की नौकर ने की हत्या

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि घटना की सूचना बुधवार को तब मिली जब उसके माता-पिता टहलने के लिए बाहर गए थे. आशंका है कि घरेलू नौकर ने घर में घुसकर लड़की की हत्या कर दी. आरोपी नौकर को डेढ़ महीने पहले पैसों की हेराफेरी करने के आरोप में नौकरी से निकला गया था.

नौकर जानता था कि सुबह दोनों पति-पत्नी वॉक पर और जिम जाते है इसलिए सुबह आया. दिन में 2 मेड और आती है इसलिए सुबह का वक्त चुना.नौकर का नाम राहुल बताया जा रहा है और राजस्थान का रहने वाला है. इसको लेकर जांच की जा रही है.

कहा जा रहा है कि लड़की की हत्या मोबाइल चार्जर की केबल से की गई है. हत्या से पहले रेप किए जाने का भी शक है. संदिग्ध को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है और अधिकारी वर्तमान में आरोपी का पता लगाने के लिए अमर कॉलोनी में सीसीटीवी फुटेज को स्कैन कर रहे हैं.

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