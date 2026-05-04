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खराब मौसम से दिल्ली में अटकी फ्लाइट्स! जयपुर हुईं डायवर्ट

Delhi Airport Flight Diversions: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण फ्लाइट्स लैंड नहीं हुई, तो इन्हें जयपुर के लिए डायवर्ट किया गया. इस दौरान 1500 से ज्यादा हवाई यात्री परेशान हुए.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: May 04, 2026, 01:40 PM|Updated: May 04, 2026, 01:40 PM
खराब मौसम से दिल्ली में अटकी फ्लाइट्स! जयपुर हुईं डायवर्ट
Image Credit: Delhi Airport Flight Diversions

Delhi Airport Flight Diversions: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स की लैंडिंग में परेशानी हुई. दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड नहीं हुई, तो इन्हें जयपुर के लिए डायवर्ट किया गया. 11 फ्लाइट्स डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची. इस दौरान 1500 से ज्यादा हवाई यात्री परेशान हुए.

इन दिनों उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी और तूफान के हालात बने हुए हैं. इस कारण दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि को हवाई यात्रियों को परेशानी हुई. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रात 11 बजे बाद मौसम खराब होने के चलते फ्लाइट्स की लैंडिंग नहीं हो सकी. इस कारण रात 11:30 बजे से फ्लाइट्स को जयपुर के लिए डायवर्ट कर दिया गया.

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रात 11:30 बजे से रात 1 बजे के बीच 8 फ्लाइट डायवर्ट होकर जयपुर पहुंची. वहीं तड़के सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच भी 3 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट हुई. इन 11 डायवर्टेड फ्लाइट्स में 1 इंटरनेशनल और 10 डोमेस्टिक फ्लाइट थी. इन 11 फ्लाइट्स में से 9 फ्लाइट सुबह तक जयपुर से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई.

अलायंस एयर की एक फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते रद्द कर दिया गया. इसके यात्रियों को सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया. वहीं गुवाहाटी से जयपुर आई एक फ्लाइट के यात्रियों को भी विमान से उतारा गया. इस विमान के पायलटों का समय पूरा होने के चलते पायलटों ने विमान छोड़ दिया, फिर यात्रियों को उतारा गया.

ये 11 फ्लाइट हुई जयपुर डायवर्ट

इंडिगो की सिंगापुर से दिल्ली फ्लाइट 6E-1014, इंडिगो की पुणे से दिल्ली फ्लाइट 6E-2624, इंडिगो गुवाहाटी से दिल्ली 6E-6317 इस फ्लाइट के 19 यात्री जयपुर उतरे, एयर इंडिया की मुंबई से दिल्ली फ्लाइट AI-1895, अलायंस एयर की रीवा से दिल्ली 9I-676, रद्द हुई 48 यात्री बाय रोड दिल्ली भेजे. अकासा एयर की पुणे-दिल्ली QP-1810 इसके 43 यात्री जयपुर उतरे, इंडिगो की नासिक-दिल्ली फ्लाइट 6E-6636, एयर इंडिया एक्सप्रेस इंदौर-दिल्ली IX-5268 के 30 यात्री जयपुर उतरे, इंडिगो की अमृतसर-दिल्ली फ्लाइट 6E-5304, इंडिगो की कोलकाता से दिल्ली फ्लाइट 6E-246 और एयर इंडिया एक्सप्रेस गुवाहाटी-दिल्ली फ्लाइट IX-1042 जयपुर में रुकी हुई है.

वहीं रात में जयपुर एयरपोर्ट पर तेज आंधी और तूफान के चलते फ्लाइट्स की लैंडिंग में परेशानी हुई. रात 2:15 बजे बेंगलुरु से जयपुर में लैंड करने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट लैंड नहीं हो सकी. जयपुर आने वाली इस फ्लाइट को भोपाल के लिए डायवर्ट कर दिया गया.

जयपुर की फ्लाइट भी हुई मौसम से प्रभावित

बेंगलुरु से जयपुर की फ्लाइट लैंड नहीं हो सकी. एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1526 लैंड नहीं हो पाई. एक घंटे इंतजार के बाद फ्लाइट भोपाल के लिए डायवर्ट हुई. बाद में भोपाल से सुबह 6:10 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंची. फ्लाइट IX-2069 जयपुर से रात 10:55 बजे बेंगलुरु जानी थी. विमान भोपाल डायवर्ट होने से इस फ्लाइट के यात्री रातभर परेशान हुए. अब आज सुबह 7:15 बजे फ्लाइट हुई बेंगलुरु के लिए रवाना हुई.

कुल मिलाकर खराब मौसम के चलते न केवल दिल्ली के हवाई यात्रियों को परेशानी हुई. जयपुर एयरपोर्ट से आने-जाने वाले हवाई यात्रियों को भी मौसम की मार झेलनी पड़ी. वहीं डायवर्ट फ्लाइट्स में से 10 फ्लाइट जहां वापस दिल्ली लौट गई. वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट सोमवार दोपहर तक भी वापस दिल्ली नहीं जा सकी है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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