/दिल्ली का IGI एयरपोर्ट टॉप 10 से बाहर! चीन के इस एयरपोर्ट ने ली जगह

World Busiest Airports 2025: विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट यानी टॉप 10 एयरपोर्ट की सूची जारी हुई है. भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली टॉप 10 बिजीएस्ट एयरपोर्ट की सूची से बाहर हो गया है. चीन के ग्वांगझू एयरपोर्ट ने टॉप 10 में नई जगह बनाई है. वर्ष 2025 में यात्रीभार के लिहाज से विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में यह बड़ा उलटफेर हुआ है.

टॉप 10 बिजीएस्ट एयरपोर्ट की सूची में पिछले साल तक भारत का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल था. लेकिन अब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने जो सूची जारी की है, उसमें से दिल्ली एयरपोर्ट बाहर हो गया है. विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की इस सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट पहले नम्बर पर रहा है. अटलांटा एयरपोर्ट से सालाना यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक रही है.

यह विश्व का इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है, जिससे यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 10 करोड़ से अधिक रही है. दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात का दुबई एयरपोर्ट और तीसरे स्थान पर जापान का टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट रहा है. आपको बता दें कि टॉप 10 एयरपोर्ट की इस सूची में अकेले अमेरिका के 4 एयरपोर्ट आए हैं. जबकि चीन के 2 एयरपोर्ट जगह बनाने में सफल रहे हैं. एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वह वैश्विक संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी देशों के एयरपोर्ट के सर्वेक्षण और रैंकिंग का कार्य करती है.



ये हैं वर्ल्ड के टॉप 10 बिजी एयरपोर्ट

अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट 10.63 करोड़ यात्रियों के साथ नंबर 1, यूएई का दुबई एयरपोर्ट 9.51 करोड़ यात्रियों के साथ दूसरे नंबर पर है. टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट, जापान 9.16 करोड़ यात्रियों के साथ तीसरे पर है. अमेरिका का डल्लास 8.56 करोड़ यात्रियों के साथ चौथे नम्बर पर है. चीन का शंघाई एयरपोर्ट 8.49 करोड़ यात्रियों के साथ 5वें नंबर पर है. अमेरिका का शिकागो छठे स्थान पर है, शिकागो से 8.48 करोड़ ने यात्रा की.

ग्रेट ब्रिटेन का लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट 7वें नंबर पर 8.448 करोड़ यात्री रहे. 8.443 करोड़ यात्रियों के साथ तुर्किए का इस्तांबुल एयरपोर्ट 8वें पर है. 8.35 करोड़ यात्रियों के साथ चीन का ग्वांगझू एयरपोर्ट 9वें पर है. 8.24 करोड़ यात्रीभार के साथ अमेरिका का डेनवर एयरपोर्ट 10वें नंबर पर है.



पिछले साल 9वें स्थान पर रहा था IGI एयरपोर्ट

देश का इकलौता दिल्ली एयरपोर्ट पिछले साल तक था टॉप 10 बिजी एयरपोर्ट की सूची में शामिल था. वर्ष 2024 की सूची में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट 9वें स्थान पर था. पिछले साल दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 7.78 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी. वर्ष 2025 में दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है. लेकिन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की सूची में केवल टॉप 10 एयरपोर्ट के बारे में ही जानकारी दी गई है.

ऐसे में टॉप 10 की सूची से बाहर हुए दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग का खुलासा नहीं हो सका है. विश्व के टॉप 10 एयरपोर्ट की सूची में एकमात्र बदलाव भी यही हुआ है. जहां दिल्ली एयरपोर्ट सूची से बाहर हुआ है, जबकि चीन का ग्वांगझू एयरपोर्ट सूची में 9वें स्थान पर शामिल हुआ है. इसके अलावा विमानों के मूवमेंट, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या और कार्गो मूवमेंट के लिहाज से भी दिल्ली टॉप 10 में शामिल नहीं हो सका है. हालांकि वर्ष 2026 में बढ़ते हुए यात्रीभार और फ्लाइट संचालन को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट अगले साल एक बार फिर टॉप 10 की सूची में शामिल हो सकेगा.

