पत्नी करती रह गई इंतजार, 15वीं सालगिरह से पहले डंपर ने ज्वेलर को कुचला, CCTV में डरावना मंजर कैद!

Kotputli, Jaipur News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. नेशनल हाईवे पर ट्रक यूनियन के पास तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी कार को जबरदस्त टक्कर मारी दी. टक्कर के दौरान कार के पास खड़े दिल्ली निवासी 38 वर्षीय ज्वेलर गौरव वर्मा डंपर के टायरों में फंस गए. चालक उन्हें लगभग दो सौ मीटर तक घसीटता हुआ हाउसिंग सोसाइटी तक ले गया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है घायल को डंफर कैसे घसीट रहा है.

यह हादसा इसलिए भी दिल तोड़ने वाला है क्योंकि गौरव अपनी शादी की 15वीं ममनाने वाले थे. उनकी पत्नी ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर सालगिरह की शुभकामनाएं पोस्ट की थीं.

कोतवाली थाने के एएसआई दलीप सिंह ने बताया कि गौरव वर्मा दिल्ली के ज्वालापुरी क्षेत्र के निवासी थे और अपने तीन दोस्तों राहुल, शालू और रविन्द्र के साथ बहरोड़ एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. देर रात चारों दोस्त समारोह के बाद दिल्ली लौट रहे थे. हाईवे पर ट्रक यूनियन के पास तीनों दोस्त लघुशंका के लिए कार से उतरे, जबकि गौरव वाहन के पास ही खड़े थे. उसी दौरान पीछे से आए पत्थरों से भरे डंपर ने तेज गति में कार को टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी तेज थी कि गौरव सीधे डंपर के नीचे फंस गए और चालक उन्हें घसीटते हुए आगे ले जाता रहा. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम तुरंत पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया. इस दौरान परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था.

डंपर को जब्त कर चालक को हिरासत में

शादी की सालगिरह से ठीक पहले इस तरह मौत की खबर मिलना उनके लिए बड़ा सदमा बन गया. पुलिस ने शव परीक्षण के बाद परिजनों की शिकायत पर डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. डंपर को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया गया है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि डंपर तेज रफ्तार में था और चालक ने सामने खड़ी कार पर ध्यान नहीं दिया. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर भारी वाहनों की रफ्तार नियंत्रण में रखने और रात में मॉनिटरिंग बढ़ाने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके.

