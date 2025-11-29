Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पत्नी करती रह गई इंतजार, 15वीं सालगिरह से पहले डंपर ने ज्वेलर को कुचला, CCTV में डरावना मंजर कैद!

Road Accident News: राजस्थान में जयपुर के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. नेशनल हाईवे पर ट्रक यूनियन के पास तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी कार को जबरदस्त टक्कर मारी दी. टक्कर के दौरान कार के पास खड़े दिल्ली निवासी 38 वर्षीय ज्वेलर गौरव वर्मा डंपर के टायरों में फंस गए. चालक उन्हें लगभग दो सौ मीटर तक घसीटता हुआ हाउसिंग सोसाइटी तक ले गया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Amit kumar yadav
Published: Nov 29, 2025, 11:38 AM IST | Updated: Nov 29, 2025, 11:38 AM IST

Trending Photos

दिल्ली से 350 किमी दूर स्थित जन्नती दरवाजा, वो पवित्र द्वार जो साल में खुलता है सिर्फ 4 बार, जानें वजह
6 Photos
Ajmer Sharif Dargah

दिल्ली से 350 किमी दूर स्थित जन्नती दरवाजा, वो पवित्र द्वार जो साल में खुलता है सिर्फ 4 बार, जानें वजह

राजस्थान में सर्दी में क्यों खाई जाती है बाजरे की रोटी? जवाब जान चौंक जाएंगे आप!
7 Photos
Rajasthan famous dish

राजस्थान में सर्दी में क्यों खाई जाती है बाजरे की रोटी? जवाब जान चौंक जाएंगे आप!

राजस्थान में बदला मौसम, हल्की बारिश के बाद बढ़ी कड़कड़ाती ठंड, शीतलहर का बड़ा अलर्ट!
7 Photos
Rajasthan weather

राजस्थान में बदला मौसम, हल्की बारिश के बाद बढ़ी कड़कड़ाती ठंड, शीतलहर का बड़ा अलर्ट!

राजस्थान में यहां मिलता है सबसे सस्ता कपड़ा, खरीदें टिकाऊ और ट्रेंडी गर्म कपड़े!
9 Photos
Rajasthan Cheap Market

राजस्थान में यहां मिलता है सबसे सस्ता कपड़ा, खरीदें टिकाऊ और ट्रेंडी गर्म कपड़े!

पत्नी करती रह गई इंतजार, 15वीं सालगिरह से पहले डंपर ने ज्वेलर को कुचला, CCTV में डरावना मंजर कैद!

Kotputli, Jaipur News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. नेशनल हाईवे पर ट्रक यूनियन के पास तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी कार को जबरदस्त टक्कर मारी दी. टक्कर के दौरान कार के पास खड़े दिल्ली निवासी 38 वर्षीय ज्वेलर गौरव वर्मा डंपर के टायरों में फंस गए. चालक उन्हें लगभग दो सौ मीटर तक घसीटता हुआ हाउसिंग सोसाइटी तक ले गया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है घायल को डंफर कैसे घसीट रहा है.

यह हादसा इसलिए भी दिल तोड़ने वाला है क्योंकि गौरव अपनी शादी की 15वीं ममनाने वाले थे. उनकी पत्नी ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर सालगिरह की शुभकामनाएं पोस्ट की थीं.

कोतवाली थाने के एएसआई दलीप सिंह ने बताया कि गौरव वर्मा दिल्ली के ज्वालापुरी क्षेत्र के निवासी थे और अपने तीन दोस्तों राहुल, शालू और रविन्द्र के साथ बहरोड़ एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे. देर रात चारों दोस्त समारोह के बाद दिल्ली लौट रहे थे. हाईवे पर ट्रक यूनियन के पास तीनों दोस्त लघुशंका के लिए कार से उतरे, जबकि गौरव वाहन के पास ही खड़े थे. उसी दौरान पीछे से आए पत्थरों से भरे डंपर ने तेज गति में कार को टक्कर मार दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


टक्कर इतनी तेज थी कि गौरव सीधे डंपर के नीचे फंस गए और चालक उन्हें घसीटते हुए आगे ले जाता रहा. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम तुरंत पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया. इस दौरान परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था.

डंपर को जब्त कर चालक को हिरासत में
शादी की सालगिरह से ठीक पहले इस तरह मौत की खबर मिलना उनके लिए बड़ा सदमा बन गया. पुलिस ने शव परीक्षण के बाद परिजनों की शिकायत पर डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. डंपर को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया गया है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि डंपर तेज रफ्तार में था और चालक ने सामने खड़ी कार पर ध्यान नहीं दिया. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर भारी वाहनों की रफ्तार नियंत्रण में रखने और रात में मॉनिटरिंग बढ़ाने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news