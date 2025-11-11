Zee Rajasthan
राजस्थान में बॉर्डर इलाकों पर विशेष सतर्कता, जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर अलर्ट पर, एयरपोर्ट पर डबल चेंकिंग

Rajasthan: दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट की घटना के बाद राजस्थान के जोधपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. नागरिक उड्डयन सुरक्षा और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना मजबूत कर लिया है. एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर हथियारबंद जवान तैनात कर दिए गए हैं, जो हर आने-जाने वाले पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं. आने-जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 11, 2025, 10:43 AM IST | Updated: Nov 11, 2025, 10:43 AM IST

राजस्थान में बॉर्डर इलाकों पर विशेष सतर्कता, जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर अलर्ट पर, एयरपोर्ट पर डबल चेंकिंग

Rajasthan on High Alert: जोधपुर में दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट: पुलिस कमिश्नर ने की सतर्कता की अपीलजोधपुर अलर्ट मोड: जालोरी गेट पर भारी फोर्स, वाहनों की सघन चेकिंग जारीदिल्ली धमाके का असर: जोधपुर में रेलवे-बस स्टैंड पर सुरक्षा बढ़ी, घबराएं नहीं—CPजोधपुर हाई अलर्ट: CP ओमप्रकाश समेत अफसर फील्ड में, प्रमुख स्थानों पर निगरानीदिल्ली ब्लास्ट बाद जोधपुर सतर्क: अस्पतालों-चौराहों पर पुलिस तैनाती, आमजन से अपील

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए कार ब्लास्ट की घटना ने राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिले जैसलमेर को भी हिलाकर रख दिया है. पाकिस्तान सीमा से सटे इस संवेदनशील जिले में पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है. जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. आरएस बालोत ने तत्काल प्रभाव से सभी आने-जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी बढ़ा दी है. हर वाहन की गहन तलाशी ली जा रही है, जिसमें बॉर्डर की ओर जाने वाले ट्रक, कार और बसों को विशेष रूप से रोका जा रहा है. खुफिया एजेंसियां भी पैनी नजर रखे हुए हैं, और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी गई है. यात्रियों के सामान और वाहनों की बारीकी से जांच हो रही है, ताकि किसी प्रकार का खतरा न हो. जिले के सभी थानों को हाई अलर्ट पर रहने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. एसपी बालोत ने बताया कि दिल्ली घटना के इनपुट के बाद यह एहतियाती कदम उठाया गया है. स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु देखें तो तुरंत 100 या 112 पर सूचना दें. यह सतर्कता तब तक जारी रहेगी, जब तक केंद्र से नया आदेश न आए. जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिले में यह अलर्ट सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास है.

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए कार ब्लास्ट की घटना ने राजस्थान के सांस्कृतिक शहर जोधपुर को भी सतर्क कर दिया है. पुलिस कमिश्नरालय ने पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है. पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने आमजन से अपील की है कि वे सतर्क रहें, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. जालोरी गेट चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जहां सीपी ओम प्रकाश, डीसीपी विनीत बंसल और डीसीपी शाहीन सी खुद जवानों के साथ मुस्तैद हैं. हर आने-जाने वाले वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके.

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पतालों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना बढ़ा दिया गया है. खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय में गश्त तेज कर दी गई है. कमिश्नर ओम प्रकाश ने कहा, "दिल्ली घटना के बाद हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं. नागरिक किसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को देखें तो तुरंत 100 या 112 पर सूचना दें. शांति बनाए रखें." यह अलर्ट तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्र से नया निर्देश न आए. स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की, लेकिन अफवाहों से बचने की सलाह भी दी. जोधपुर में सामान्य जीवन प्रभावित नहीं हुआ है.

दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट की घटना के बाद राजस्थान के जोधपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. नागरिक उड्डयन सुरक्षा और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना मजबूत कर लिया है. एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर हथियारबंद जवान तैनात कर दिए गए हैं, जो हर आने-जाने वाले पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं. आने-जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है, ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके. एयरपोर्ट का डॉग स्क्वायड भी सक्रिय हो गया है, जो विस्फोटक पदार्थों की तलाश में जुड़ा हुआ है.

एयरपोर्ट पर कार्यरत कर्मचारियों की भी बारीकी से जांच हो रही है, और केवल जांच के बाद ही उन्हें मुख्य भवन में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है. यात्रियों के सामान की दोहरी जांच अनिवार्य कर दी गई है, जिसमें हैंड बैगेज और चेक-इन ल luggage दोनों शामिल हैं. जोधपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि दिल्ली घटना के इनपुट के बाद यह एहतियाती कदम उठाया गया है, और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यात्रियों से अपील की गई है कि वे सहयोग करें और संदिग्ध चीजें देखें तो तुरंत सूचना दें. इस अलर्ट से फ्लाइट ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त हो गए हैं. राज्य पुलिस ने सभी एयरपोर्ट्स पर समान सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

