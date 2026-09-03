/बावल-बहरोड़ के बीच बनेगा नमो भारत कॉरिडोर, 7,747 करोड़ रुपये की परियोजना पर बड़ा अपडेट

Jaipur News: दिल्ली-NCR से राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तक आने-जाने वाले लोगों के लिए नमो भारत रेल कॉरिडोर के विस्तार की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है. बावल से बहरोड़ के बीच प्रस्तावित RRTS कॉरिडोर को लेकर राजस्थान सरकार ने आगे की कार्रवाई बढ़ा दी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में परियोजना की पूरक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जल्द मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए.

दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी से बहरोड़ तक मजबूत होगा नेटवर्क

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इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी से शाहजहांपुर, नीमराणा और बहरोड़ तक कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है. इसका सीधा लाभ इस औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों, कारोबारियों और रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को मिलेगा.

नीमराणा और बहरोड़ पहले से ही प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं. ऐसे में तेज सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क बनने से दिल्ली-NCR और राजस्थान के इस औद्योगिक बेल्ट के बीच आवाजाही आसान होगी.

129.05 किमी लंबी होगी पूरी परियोजना

प्रस्तावित नमो भारत रेल परियोजना सराय काले खां से बहरोड़ तक करीब 129.05 किमी लंबी होगी. इसमें राजस्थान का हिस्सा 25.16 किमी रहेगा. राजस्थान में इस हिस्से पर चार एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं. इनमें शाहजहांपुर, नीमराणा और बहरोड़ शामिल हैं, जबकि एक अन्य स्टेशन शाहजहांपुर-नीमराणा-बहरोड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है.

7,747 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत

बावल-बहरोड़ खंड की अनुमानित लागत 7,747 करोड़ रुपये बताई गई है. इसमें करीब 5,167 करोड़ रुपये मूल निर्माण लागत, लगभग 640 करोड़ रुपये भूमि लागत और 1,861 करोड़ रुपये उद्यम निधि शामिल है. बैठक में परियोजना के लिए धन जुटाने, अलग-अलग चरणों में होने वाले खर्च और राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय दायित्व को लेकर भी चर्चा हुई.

जल्द भेजी जाएगी केंद्र को सैद्धांतिक मंजूरी

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरक DPR को संबंधित विभागों से जल्द मंजूरी दिलाई जाए. इसके बाद राज्य सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को शीघ्र भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाए.

बैठक में बावल से राजस्थान सीमा तक के हिस्से की लागत राजस्थान और हरियाणा सरकार द्वारा वहन किए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) के निष्पादन की प्रक्रिया पर विचार किया गया.

उद्योग और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को मिलेगा फायदा

नमो भारत कॉरिडोर सिर्फ यातायात सुविधा बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा. इससे दिल्ली-NCR के बड़े बाजार और राजस्थान के शाहजहांपुर-नीमराणा-बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र के बीच तेज परिवहन संपर्क विकसित होने की उम्मीद है. इससे नौकरी, कारोबार और उद्योग से जुड़े लोगों का रोजाना आवागमन आसान होने के साथ क्षेत्रीय औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिल सकती है.