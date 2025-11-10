Zee Rajasthan
दिल्ली बम धमाकों के बाद राजस्थान अलर्ट मोड पर, स्टेट कंट्रोल रूम जारी किए निर्देश

Rajasthan Alert: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास अचानक से एक कार धमाका हुआ, जिसके बाद राजस्थान में भी अलर्ट जारी है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 10, 2025, 08:00 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 09:06 PM IST

Rajasthan Alert: देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास अचानक से एक कार धमाका हुआ, जिसमें अब तक 10 लोगों कि मौत की पुष्टि की जा रही है और 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़ सकती है. इसके चलते राजस्थान में भी अलर्ट जारी है.

स्टेट कंट्रोल रूम से सभी जिलों को मैसेज जारी किया गया. सभी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश. सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी सिक्योरिटी रखने के निर्देश.

वहीं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. भीड़भाड़ वाले स्थान, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा मॉल आदि स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश लावारिस वस्तु और वाहनों पर निगरानी रखने और जांच के निर्देश दिए.

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने आईजी इंटेलीजेंस प्रफुल्ल कुमार को निर्देश दिए. इसके बाद सभी रेंज आईजी और जिला एसपी को दिए गए सतर्कता बरतने के निर्देश. साथ ही लोगों से भी की जा रही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है. साथ ही पुलिस सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर भी निगरानी रख रही है.
बताया जा रहा है कि इस तेज धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी पड़ी. यह धमाका शाम को 6 बजकर 55 मिनट पर हुआ. ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं.

वहां मौजूद लोगों ने बताया कि चांदनी चौक लोगों से भरा हुआ था क्योंकि शादियों का सीजन है. लिहाजा लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं लेकिन तभी शाम के वक्त अचानक गेट नंबर एक के बाहर खड़ी एक कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे वहां हड़कंप मच गया.

धमाके के कारण कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और आगे मामले की जांच की जा रही है.

