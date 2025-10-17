राजस्थान में फिर उठी शराब दुकानों का समय बढ़ाने की मांग! मुख्य सचेतक का पुराना पत्र वायरल

Jaipur News: राजस्थान में शराब दुकानों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है. हाल ही में राज्य के सरकारी मुख्य सचेतक और बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग का एक पुराना पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह पत्र 25 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम लिखा गया था, जिसमें उन्होंने राज्य में शराब की दुकानों का समय बढ़ाने की मांग की थी.

वर्तमान में राजस्थान में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलती हैं. जोगेश्वर गर्ग ने अपने पत्र में तर्क दिया था कि यह समय आम लोगों की दिनचर्या से मेल नहीं खाता. अधिकतर लोग शाम को कामकाज या दफ्तर से लौटते हैं, तब तक दुकानें बंद हो चुकी होती हैं. इस वजह से दुकानों के बाहर भीड़भाड़ और जाम जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है.

युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही

गर्ग ने पत्र में लिखा था कि जब शराब की दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, तब कुछ लोग मजबूरी में अवैध या नकली शराब खरीदते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होती है. उन्होंने यह भी कहा था कि इस स्थिति के कारण युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और कई युवक स्मैक, एमडी, अफीम जैसे नशे की ओर बढ़ रहे हैं.

आर्थिक नुकसान हो रहा

मुख्य सचेतक ने पत्र में सरकार को यह भी अवगत कराया था कि शराब ठेकेदारों को भी इस वजह से आर्थिक नुकसान हो रहा है और राज्य सरकार के राजस्व में भी कमी आ रही है. उनका सुझाव था कि शराब की दुकानों का समय रात 10 बजे तक बढ़ा दिया जाए, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके और सरकारी आय में भी वृद्धि हो.

गर्ग ने अपने पत्र में अन्य राज्यों का उदाहरण भी दिया था. उन्होंने लिखा था कि पंजाब और हरियाणा जैसे सीमावर्ती राज्यों में शराब की दुकानें रात 11:30 बजे या उससे भी देर तक खुली रहती हैं. ऐसे में राजस्थान में भी दुकानों को रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा और राजस्व दोनों में संतुलन बना रहे.

कई जनप्रतिनिधि भी इस मांग का समर्थन कर चुके

जानकारी के अनुसार, जोगेश्वर गर्ग के अलावा पक्ष और विपक्ष दोनों के कई जनप्रतिनिधि भी इस मांग का समर्थन कर चुके हैं. अब जब उनका यह पुराना पत्र सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, तो राज्य की शराब नीति को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है.

कई राजनीतिक और सामाजिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई शराब दुकानों का समय बढ़ाना समाधान है या इससे नशाखोरी की समस्या और बढ़ेगी? सरकार की ओर से फिलहाल इस वायरल पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर हलचल जरूर बढ़ गई है.

