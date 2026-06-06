/BJP नेता रामावतार की हत्या पर बेटे की मांग, हत्यारे का हो एनकाउंटर, पुलिस कर रही गुमराह!

Rajasthan Crime: मनोहरपुर में रामवतार असवाल की नृशंस हत्या के मामले ने पूरे इलाके में गुस्से की लहर पैदा कर दी है. इस घटना के विरोध में शुक्रवार को जयपुर के गांधी चौक पर एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. सभा में सर्व समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए और दिवंगत रामवतार असवाल को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

सभा में उपस्थित ग्रामीणों, परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हत्याकांड की कड़ी निंदा की. लोगों ने कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है. रामवतार असवाल की हत्या को बेहद क्रूर और निर्मम बताया गया. उपस्थित लोगों ने एक स्वर में मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को इस तरह की घटना करने की हिम्मत न हो.

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परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर अब तक की कार्रवाई को लेकर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में अभी तक उचित प्रगति नहीं हुई है. मृतक के परिवार ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग को जोर-शोर से उठाया. परिजनों का कहना है कि केवल तभी न्याय मिल पाएगा जब योगीराज व्यवस्था लागू होगी.

सभा में मृतक के पुत्र और अन्य परिजनों ने भावुक होकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उनके परिवार पर जो बीती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. पूरे समाज से न्याय की अपील की गई. लोगों ने कहा कि अगर समय रहते दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आम जनता में कानून व्यवस्था को लेकर भरोका और कमजोर होगा.

इस मौके पर कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी चाहे किसी भी वर्ग या समुदाय का हो, उसे बख्शा न जाए. सभा में रामवतार असवाल की तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

यह श्रद्धांजलि सभा सामान्य श्रद्धांजलि से कहीं आगे निकलकर आक्रोश और न्याय की मांग का मंच बन गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि मनोहरपुर जैसी घटनाएं समाज में भय का माहौल पैदा कर रही हैं और प्रशासन को ऐसे मामलों में त्वरित एवं सख्त एक्शन लेना चाहिए.

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