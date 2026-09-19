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शिक्षक संघ के सम्मेलन में उठा DPC और ट्रांसफर का मुद्दा, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने की मांग

Rajasthan News: राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का दो दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शनिवार को संपन्न हुआ. सम्मेलन में शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई. इसके अलावा प्रधानाचार्य व उप प्रधानाचार्य का पदस्थापन, रिक्त पद भरने, सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने और NTT शिक्षकों को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समान वेतन-सुविधाएं देने की मांग भी रखी गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Sep 19, 2026, 08:19 PM IST | Updated:Sep 19, 2026, 08:19 PM IST
शिक्षक संघ के सम्मेलन में उठा DPC और ट्रांसफर का मुद्दा, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने की मांग
Image Credit: Rajasthan Teachers Association

Rajasthan News: राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम का दो दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शनिवार को प्रदेश मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ. समापन सत्र में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा और प्रदेश प्रवक्ता मुकेश मीणा ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई.

संगठन ने तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों की पांच वर्षों से लंबित डीपीसी कराने, स्थायी और पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने तथा पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण करने की मांग की. साथ ही कार्यरत प्रधानाचार्यों और उप प्रधानाचार्यों का पदस्थापन, पदोन्नत व्याख्याताओं के स्थानांतरण और विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद भरने की मांग रखी गई.

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सम्मेलन में इन मुद्दों की उठी मांग

सम्मेलन में सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त कक्ष-कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, पेयजल, शौचालय और खेल मैदान जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया. प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाल वाटिका शुरू करने की मांग भी उठाई गई.

शिक्षक संघ ने एनटीटी शिक्षकों को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के समान वेतनमान और सुविधाएं देने, उनकी पहली पदोन्नति संभाग स्तर पर करने तथा एनटीटी शिक्षक भर्ती-2018 की प्रक्रिया पूरी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की. जिलाध्यक्ष कुलजीत सिंह, जिला मंत्री डॉ. अमित मीणा और प्रदेश पदाधिकारी रामस्वरूप वर्मा ने कहा कि इन मांगों के समाधान से सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

गांधीनगर के बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में भी आयोजित हुआ शैक्षिक सम्मेलन

शिक्षक समस्याओं को लेकर प्रदेश भर में दो दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किए गए. राजधानी जयपुर में भी तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा शिक्षक संगठनों के शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हुए. अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ का शैक्षिक सम्मेलन गांधीनगर स्थित बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित किया गया, जहां संगठन के तमाम जिला एवं प्रदेश के पदाधिकारियों ने भाग लिया.

जिला महामंत्री अशोक शर्मा ने बताया कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर लगातार 2 दिन से मंथन किया जा रहा है और आज सम्मेलन की समाप्ति के बाद सभी समस्याओं का एक ज्ञापन बनाकर मुख्यमंत्री के नाम सोपा जाएगा. शिक्षकों की सबसे अहम समस्या थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले हैं, जो कि लंबे समय से लंबित चल रहे हैं. शैक्षिक सम्मेलन में सबसे मुख्य बात यह है कि विचार यह किया कि सभी शिक्षक अपने विद्यालय को अपना तीर्थ समझकर स्कूल जाएंगे.

इसीलिए सम्मेलन की थीम भी अपना विद्यालय अपना तीर्थ रखी गई है और विद्यालय को तीर्थ की भावना से ही देखकर वहां कार्य करेंगे, तो बच्चों का चौमुखी विकास होगा. सम्मेलन समाप्ति के बाद सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से प्रयास किया जाएगा और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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